Чудо святого Януария в очередной раз произошло в Неаполе в день его памяти

Как сообщает информационное агентство CNA, кровь святого Януария, покровителя южного итальянского города Неаполя, разжижилась в воскресенье, 2 мая 2021 года. Архиепархия Неаполя объявила, что чудесное событие произошло в 17:18 по местному времени.

Видео, опубликованное на YouTube 3 мая, показало Доменико Батталья, архиепископа Неаполя, держащего в руках реликварий и поворачивающего его, чтобы продемонстрировать, что кровь внутри сферической ампулы превратилась из твердого в жидкое состояние.

Во время чуда высушенная масса красного цвета, расположенная у одной стороны реликвария, становится жидкой кровью, покрывающей всё стекло.

В Неаполе считается, что отказ крови святого Януария разжижаться сигнализирует о предстоящей войне, голоде, болезнях или других катастрофах.

Разжижение крови святого Януария обычно происходит ежегодно во второй половине дня первой субботы мая. Но в этом году это случилось на второй день молитв в честь епископа третьего века, считающегося покровителем Неаполя.

Кости и кровь святого Януария — на итальянском языке: Сан-Дженнаро — сохранились как мощи в Неаполитанском кафедральном соборе. Считается, что епископ был замучен во время Диоклетианова гонения.

Чудо святого Януария известно уже много веков и принято на местном уровне, хотя еще не получило официального признания Католической Церкви на уровне Ватикана.

Разжижение крови святого Януария традиционно происходит не реже трех раз в год: 19 сентября, в день праздника святого; в первую суббота мая и 16 декабря, в годовщину извержения в 1631 году близлежащего вулкана Везувий.

Кровь святого Януария осталась твердой в декабре 2020 года, разжижившись как в мае, так и в сентябре того же года.

Проповедуя на Мессе в Неаполитанском соборе 1 мая, архиепископ Доменико Батталья отметил, что шествие, традиционно проводимое в первую субботу в мае, было отменено в этом году из-за пандемии коронавируса.

Процессия обычно начинается у Кафедрального собора и заканчивается у церкви Санта-Кьяра. Реликварий, содержащий кровь, и бюст святого Януария, несут в процессии вместе со статуями других святых.

В день праздника архиепископ Доменико Батталья возглавил Мессу в присутствии 200 человек из-за COVID-19 ограничений.

Доменико Батталья, который был назначен архиепископом Неаполя 2 февраля 2021 года, сменил на этом посту кардинала Крешенцио Сепе.

В своей гомилии во время Мессы архиепископ Доменико Батталья призвал людей не быть чрезмерно «заинтригованными чудом» и «увлеченными тоской читать в нем добрые предзнаменования или зловещие предзнаменования для нашего будущего».

Независимо от того, разжижается ли кровь святого Януария, по словам прелата, реликвия должна напоминать католикам о крови Христа, «в чьей Пасхальной тайне мы все еще находим себя, и кто единственный придает смысл великой и интенсивной иконе разжижающейся крови».



Источник: Седмица.ру