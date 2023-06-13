«Чудо рядом…» Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

Мы вечно в заботах и суете, а сейчас еще различные гаджеты, интернет, нейросети и все премудрости техники, все это отвлекает, а иногда и подменяет истинные ценности и чудеса, а чудо — вот оно, рядом, лишь сердце открой и веру пробуди.

Чудо Таинства Евхаристии, ведь это и есть самое настоящее Чудо!

Человек ждет чудес с фанфарами, с фейерверками говоря, что чудеса — это нечто невообразимое и немыслимое. Но разве то, что Христос в Таинстве Евхаристии дает нам Свои Пресвятые Тело и Кровь — это вообразимо и разумом можно объяснить?

На проповеди отец Коррадо как раз рассказал лишь об одном Евхаристическом чуде, которое в последствии было тщательно исследовано и изучено, но ученые не смогли найти объяснение происходящему (хлеб стал плотью).

После Св. Мессы мы последовали на улицу и прошли процессией вокруг храма с остановками у четырех алтарей. Все эти алтари были украшены с любовью, причем, как всегда, мы дружно разделили почетный труд их предварительной подготовки: один праздничный алтарь был воздвигнут силами нашего прихода, а ещё три алтаря готовили разные общины сестер-монахинь, за что им огромное спасибо!

Процессия получилась очень красивая!

Мира и добра!



Текст и фото — Оксана Кондратьева