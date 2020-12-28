Чудесный Рождественский концерт — в «минус 38»

Многие любители музыки в Новосибирске знают про концерты органной, старинной, классической, духовной и современной музыки, звучащие в уникальной акустике храма. Эти концерты, организуемые Культурным центром «ИНИГО», проходят в помещении Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске.

В эти рождественские дни в Соборе на Горького 100 прозвучало несколько праздничных концертов в исполнении Лауреатов международных конкурсов. Ведущая концертной программы Анна Завадская поделилась в своем фейсбуке такой записью:

«На улице -38… Я бегу на концерт… Ресницы слиплись,покрытые инеем… Снимаю варежки, чтобы достать ключ из сумки и пальцы обжигает заледеневший металл… «Да кто ж отважится прийти в храм на концерт в такой холод»- промелькнуло в голове.

Пришли! Билеты на четыре рождественских концерта были проданы и слушатели, не боясь замерзнуть, заполнили все возможное (по новым меркам пандемии) пространство храма. За окнами трещит мороз, а внутри храма тихо, мирно, тепло и уютно… Рождественские ясли с улыбающимся Младенцем, нарядная елка, приглушенный свет, запах свеч и великолепная рождественская музыка.

Екатерина Русакова-Данилова и Семен Промое порадовали слушателей интересной программой- академической музыкой, произведением новосибирского композитора Александры Канторович, рождественскими народными песнями, колядками, которые узнаваемы и любимы во всем мире, и изюминкой концерта — мелодиями из к/ф «Один дома». Очень неожиданно. Ну и, конечно, в юбилейный год Петра Ильича Чайковского, в Рождество обязательно должен прозвучать «Щелкунчик»! Орган и скрипка дышали в унисон, пели и звучали целым оркестром. Концерт продолжительностью в час пролетел как одно мгновение.

Спасибо музыкантам за мастерство и невероятную энергию! Спасибо, Lina Gorodetskaya и Janez Sever, за организацию, доверие и теплые фотографии!»



Фото директора Центра «ИНИГО» свящ. Янеза Севера SJ (№ 11 — ТВ «Кана»):