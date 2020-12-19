Почему «Чуда Сан-Дженнаро» в Неаполе на этот раз не случилось?

В среду, 16 декабря, кровь св. Януария, покровителя Неаполя, не смогла разжижиться. Флакон с засохшей кровью мученика IV века три раза в год выставляется на всеобщее обозрение в городском соборе, и верующие молятся о ее разжижении, известном как «чудо Святого Януария». Однако на этот раз чуда не произошло, сообщает Reuters.

К чудесам можно относиться по-разному. Для итальянцев — это неотъемлемая часть жизни. Почти у каждого тамошнего города есть свой святой покровитель, с чьим именем связаны многочисленные легенды.

Заступником Неаполя считается один из первых христианских священномучеников – святой Януарий.

Три раза в год тысячи неаполитанцев и туристов собираются, что увидеть чудо, которое происходит в кафедральном соборе города, где хранятся мощи святого — отсеченная голова и ампула с его кровью.

В субботу перед первым воскресеньем мая, 19 сентября и 16 декабря служители храма выносят из капеллы закрытую ампулу с засохшей кровью святого Януария. Как только колба оказывается рядом с главой святого, кровь начинается разжижаться и даже вскипать.

В этом году кровь Святого Януария уже дважды чудесным образом становилась жидкой, а вот третий раз так и осталась засохшей.

16 декабря затвердевшую кровь святого выставили в соборе города: верующие молились о ее разжижении, но в этот раз чуда не было. Прошли три мессы, но на состояние крови в ампуле это не повлияло.

Когда чуда не случилось, архиепископ Неаполитанский кардинал Крешенцио Сепе даже решил взять в руки колбу. Но и это не помогло. Священники призвали неаполитанцев молиться и уповать на чудо.

«Если что-то и нужно растопить, так это сердца людей», – сказал в итоге кардинал Сепе.

Кровь св. Януария не переходил в жидкое состояние

Подобное уже случалось. В ХХ веке это происходило целых три раза: в 1939 году — перед началом Второй Мировой войны, в 1944 году — перед извержением Везувия, в 1980 году — перед сильным землетрясением.

В ХХI веке чудо святого Януария не произошло в декабре 2016 года — на этот раз Неаполь не пострадал, но случилось извержение в Мексике, унесшее множество человеческих жизней.

Впрочем, ни один год не обходится без крупных катастроф, поэтому неудачу с чудом можно связать с чем угодно. Так за год до этого, в мае 2015-го, кровь святого тоже долгое время оставалась засохшей и только поздним вечером стала изменяться.

Так к чему миру стоит готовиться на этот раз — к продолжению эпидемии коронавируса или к новым потрясениям?

— Попытка ассоциировать не произошедшее чудо с предстоящими бедствиями скорее характерна народным традициям, чем истинной вере, — пояснил настоятель капеллы Сокровищницы о. Винченцо де Грегорио. — Церковь никогда не поддерживала эту ассоциацию. Мы расцениваем это как просьбу св. Януария о молитве, а также бдительности тех, кто несет ответственность за управление Неаполем.

С использованием материалов ANSA, kp.ru и Planet-today