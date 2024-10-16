«Чтобы помогать, не нужен костюм супергероя»

В Патронажной службе «Каритас» при Преображенской епархии в Новосибирске работает медицинская сестра Ольга Кривенькая. Являясь очень опытным специалистом, она учит родственников тяжелобольных людей, прикованных к кровати, домашнему уходу за ними.

А ещё Ольга — руководитель социального проекта «Про уход» в Новосибирске. В 2024 году она стала победителем информационной кампании «Чтобы помогать, не нужен костюм супергероя». Всего за время деятельности проекта помощь получили 760 семей.

От правильного ухода за тяжелобольным зависит то, как он будет себя чувствовать, какая атмосфера будет в семье и какие перспективы восстановления станут доступны. Научиться качественному уходу самостоятельно очень сложно, в больницах об этом не рассказывают, а на получение помощи от государства нужно время.

«С 2012 года я занимаюсь обучением уходу за тяжелобольными людьми. Бесплатно обучаю родственников грамотному уходу за тяжелобольными людьми. Обучение проходит с каждой семьей индивидуально на дому. Я на практике показываю приемы перемещения лежачего больного, рассказываю, как его кормить и мыть, помогаю обустроить комнату, оцениваю ресурсы больного и вовлекаю его в процесс, консультирую по подбору и правильному использованию средств реабилитации».

Для того, чтобы родственники могли самостоятельно осуществлять уход, в среднем, требуется от 3 до 5 встреч. Помимо обучения родственников, Ольга также обучает сотрудников социальных служб: соцзащиты, домов престарелых, домов-интернатов, частных служб сиделок. Получая теоретические и практические навыки, специалисты могут осуществлять уход за своими подопечными более качественно.

Благодаря обучению, которое Ольга проводит, повышается качество жизни пожилого тяжелобольного человека и качество ухода за ним. Родственники, совмещающие работу и уход за своими близкими старшими, становятся уверенными в своих действиях и самостоятельно осуществляют уход. Они вовремя получают профессиональные консультации, ответы на вопросы по уходу, обучены безопасным перемещениям.

Мы благодарим Ольгу за такое важное и нужное дело и желаем ей только самого лучшего!



Источник: Волонтерский корпус Новосибирской области