Christus vivit. Постсинодальное апостольское послание молодежи

«Христос жив (ср. 2 Кор 13,4). Он – наша надежда и самая прекрасная юность этого мира. Все, к чему Он прикасается, становится молодым, новым, исполняется жизни. Поэтому первые слова, которые я хочу обратить к каждому молодому христианину, — ʺОн жив и хочет, чтобы ты жил!ʺ». Так начинается постсинодальное Апостольское увещание (адхортация) «Christus vivit», подписанное Папой Франциском во время визита в Лорето 25 марта. Документ адресован «молодежи и всему народу Божьему», гласит подзаголовок. Послание состоит из 9 глав и 299 параграфов. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В первой главе – Что говорит Слово« Божье о молодежи?» — Папа ссылается на библейские тексты, посвященные молодым людям: это ветхозаветные персонажи – Иосиф, Гедеон, Самуил, царь Давид, Соломон и Иеремия, юная служанка жены Неемановой и молодая Руфь. Говоря о Новом Завете, Папа напоминает, что Иисус, «вечной молодой, хочет даровать нам вечно молодое сердце».

Вторая глава посвящена юности Иисуса Христа: «Иисус Христос всегда молод». Папа подчеркивает, что Иисус не был подростком-одиночкой, который думал только о себе, Его не считали странным или отделенным от других. Переходя от юности Иисуса к юности Церкви, Папа пишет: «Давайте просить Господа освободить Церковь от тех, кто хочет, чтобы она постарела и сосредоточилась на прошлом». «Мы, члены Церкви, — отмечает Святейший Отец, — не должны быть странными типами», но в то же время «должны иметь смелость быть другими, свидетельствовать об иных мечтах, которые не предлагает этот мир». Многие молодые люди, констатирует Папа, хотят, чтобы Церковь «больше к ним прислушивалась вместо того, чтобы постоянно осуждать мир, они не хотят видеть Церковь молчаливой или робкой, но и не хотят видеть ее воюющей за две-три вещи, которыми она одержима». Папа приводит пример: излишне робкая Церковь постоянно осуждает «всё, что говорится о защите прав женщин, и постоянно подчеркивает риски и возможные ошибки подобной борьбы», в то время как живая Церковь «могла бы проявлять внимание к законным требованиям женщин», даже если она не соглашается с тем, что предлагают некоторые феминистские группы.

В третьей главе – «Вы – настоящее время Бога» — утверждается, что молодежь – это будущее мира и его настоящее, поэтому необходимо прислушиваться к молодым людям. Обращаясь к старшим, Папа предостерегает от риска видеть в молодежи только недостатки. Тот, кто призван быть отцом или пастырем, должен уметь «видеть путь там, где другие видят лишь стену, узнавать возможности там, где другие видят лишь опасности». Это и есть взгляд Бога Отца, взращивающего ростки добра в сердцах молодых. Святейший Отец не отрицает, что существует «разнообразие молодежных миров» и молодые люди могут быть как жертвами войн, торговли людьми, сексуальной эксплуатации, так и авторами насилия и преступлений. Перечисляя различные ситуации социального отвержения молодежи, Папа отмечает, что сильные мира сего оказывают ей некоторую помощь, но часто обуславливают эту помощь идеологической колонизацией, требуя взамен соответствия определенным взглядам на сексуальные отношения, брак, человеческую жизнь или социальную справедливость. Святейший Отец останавливается на теме цифрового мира, породившего новые способы коммуникации, но в то же время и «территорию одиночества, манипуляций, злоупотреблений и насилия». Папа призывает помнить, что миром цифровых технологий управляют колоссальные экономические интересы, создающие «механизмы манипуляции сознанием и демократическим процессом». Папа упоминает о ране сексуальных злоупотреблений в Церкви, подчеркивая, что Церковь не прибегает к пластической хирургии и не боится открывать грехи своих членов.

В четвертой главе – «Великое возвещение для всех молодых людей» – Папа провозглашает для молодежи три истины: «Бог есть любовь», «Христос нас спасает» и «Он жив». Пятая глава посвящена «Путям молодежи». Папа Франциск призывает молодежь не бояться и «жить настоящим моментом», и это означает не «безответственную разнузданность, оставляющую лишь пустоту и неудовлетворенность», но дружбу с Иисусом Христом, без которой невозможно прожить юность во всей полноте, отмечает Папа и указывает молодежи возможные пути роста и созревания: это путь братства, пути активного участия не только в жизни Церкви, но и в жизни общества, путь миссионерства.

Шестая глава – «Молодежь, у которой есть корни» — это призыв «не пренебрегать историей и ценить опыт пожилых», а также предостережение: «Мир никогда не получал и не получит пользу от разрыва между поколениями».

Седьмая глава посвящена душепопечению о молодежи; в ней перечислены основные черты пастырской работы с молодыми людьми, объединенные двумя принципами: первый – это поиск и второй – рост. Нравственное и доктринальное воспитание молодежи должно быть основано на керигме и помогать углублению личных отношений с живым Богом, отмечает Папа и призывает становиться Церковью с открытыми дверями, так чтобы даже те молодые люди, которые не разделяют полностью учение Церкви, могли участвовать в некоторых видах ее деятельности, посвященных молодежи.

В восьмой главе рассматривается тема призвания и прежде всего подчеркивается, что молодые люди чувствуют призвание к любви и мечтает встретить человека, с которым можно создать семью. Затем Папа упоминает и о призвании к особому посвящению себя Богу: «В распознавании призвания нельзя исключать возможность посвятить себя Богу», — пишет Папа Франциск.

Распознавание – это основная тема девятой, заключительной главы документа. Папа просит старших, помогающих в распознавании призвания, проявлять «тройную чуткость»: во-первых, выслушать человека, во-вторых, «уловить правильный момент, когда можно провести различие между благодатью и искушением», и в-третьих – «прислушаться к импульсам» человека, понять, «куда на самом деле он хочет идти».

Апостольское увещание завершается словами Папы Франциска о том, что Церковь нуждается в молодежи. Папа добавляет: «Когда вы достигнете того, куда мы еще не дошли, пожалуйста, потерпите и дождитесь нас» (299).