В католической общине Кургана отметили престольный праздник и четвертьвековой юбилей (ФОТО)

28 июня община католического прихода Матери Божией Неустанной помощи в г. Кургане отметила свой престольный праздник. Знаменательным было и то, что с момента освящения часовни минуло уже 25 лет.

К четвертьвековому юбилею в курганской часовне был произведен ремонт, а кроме того были изготовлены и освящены два деревянных алтаря, посвященные Матери Божией Неустанной помощи и Матери Божией Фатимской.

На Святой Мессе, которую отслужил настоятель прихода о. Ян Высоцкий SAC, верные благодарили Господа за этот дар Божьего Дома, за дар общины, за всех, кто служил здесь, и будет служить, а также за всех прихожан.

«Благодарим отца Яна, всех кто помогал в ремонте и приготовлении праздника. Желаем Божьего благословения, опеки Матери Божией Неустанной помощи, Матери Божией Фатимской, опеки всех ангелов и святых!» — пишет VK-паблик католической общины Челябинска (где, как и в Кургане, несут служение миссионеры-паллотины — священники Ян Высоцкий и Сергей Бильдис).

И, конечно, остается в силе заветная мечта курганских католиков о строительстве в городе своего собственного храма…



По материалам странички «Католики Челябинска и Челябинской области»