Чешский кардинал отмечает, что пандемический кризис вызвал приток народа в лоно Церкви

Кардинал Доминик Дука, архиепископ Пражский, дал интервью информагентству CNA, в котором отмечает, что пандемический кризис вызвал приток народа в лоно Церкви, породив волну «доброй энергии, растущего духа взаимопомощи и солидарности».

Папа Бенедикт XVI назначил Дука предстоятелем Католической Церкви в чешской столице в 2010 году. Сейчас ему 77 лет, и недавно он попал в заголовки газет, когда его аккаунт в Twitter был заблокирован цензурой. В результате архиепископ сравнил сегодняшнюю цензуру в Интернете с цензурой коммунистических времен. Ниже приводятся выдержки из его интервью.

— Как вы думаете, кризис с коронавирусом сделает Церковь в Праге сильнее или слабее?

— Испытание кризисом явно затянулась. В своей весенней фазе он возродил атмосферу времен Бархатной революции, охватившей страну 30 лет назад, поскольку вновь объединил в едином порыве самые различные общественные и политические силы. Люди проявляли огромный энтузиазм в домашнем производстве предметов гигиены, тканевых масок и средств дезинфекции, с великой готовностью оказывали помощь пожилым людям и нуждающимся. Эти усилия координировали наши приходы, богословы и отдельные благотворительные службы вроде Каритас. Пастыри посещали больницы, чтобы не лишать верующих в этой сложной ситуации духовной помощи и церковных таинств.

Наши церкви оставались открытыми, хотя доступ был сильно ограничен. Молодые священники применяли новаторские методы онлайн-служб в социальных сетях. Мы фактически перешли в новую онлайн-среду, дополняющую нашу духовную жизнь, но не способную, к сожалению, заменить ее в полной мере, ибо скиния со Святым Причастием остается центральным и решающим моментом нашей веры. Со временем, конечно, чувства солидарности несколько притупились, политические власти вернулись к своему традиционному лавированию, но я все же успел почувствовать огромную добрую энергию от этой волны растущей народной солидарности, которая свидетельствует, что мы становимся очень сплоченной нацией во времена нужды и опасности.

— Можно ли сказать, что чехи стали больше интересоваться духовной жизнью во время кризиса?

— Кризис действует не только на физическое, но и на психологическое здоровье. Эксперты говорят, что ситуация создает у многих чувство беспомощности, с утратой веры в единения, в общество, а затем и в ценность своей личности. С одной стороны, мы понимаем эти опасности, а с другой стороны мы, как Церковь, предлагаем духовную помощь, препятствуя опустошению душ и наполняя их Благой Вестью. Многие пришли к вере и Церкви за это время, причем очень многие после долгих десятилетий отпадения от веры. Я также заметил возросший интерес к общей семейной религиозной жизни, в том числе к семейным молитвам, благочестивым занятиям и христианской учебе. Так что я настроен оптимистично в этом отношении.



Источник: Седмица