Черный дым над Ватиканом: первый тур конклава не определил имя нового Папы Римского

После первого голосования на конклаве в среду, 7 мая 2025 года, над Сикстинской капеллой появился черный дым — признак того, что кардиналы еще не избрали нового понтифика.

Вчера около девяти часов вечера в Ватикане состоялся первый тур голосования на конклаве. Во времена Римской империи из трубы Сикстинской капеллы поднимался черный дым, указывая на то, что кардиналы не набрали необходимого большинства в две трети голосов для избрания нового понтифика.



Дым как язык веков: традиция, которая превосходит время

Черный дым образовался в результате смешивания бюллетеней со специальными химикатами во время их сжигания. Это традиционный визуальный сигнал, информирующий мир о результатах голосования. Черный дым означает, что конклав продолжается, а белый дым возвещает об избрании нового Папы.

Первый день конклава начался с торжественного шествия 133 кардиналов-выборщиков в Сикстинскую капеллу, где после принятия присяги и произнесения формулы «Extra omnes» («Все вон!») двери капеллы были закрыты для посторонних.

Согласно церковным правилам, для избрания Папы необходимо две трети голосов от общего числа кардиналов-выборщиков, участвующих в конклаве. В нынешнем случае это 89 голосов.



Четыре раунда на следующий день — новый шанс для консенсуса

Еще четыре тура голосования запланированы на четверг, 8 мая 2025 года — два утром и два днем, конечно, если только Папа Римский не будет избран раньше. Таким образом, сегодня черный или белый дым появится дважды: около полудня (по римскому времени) и вечером.

Неизбрание в первом туре — обычная практика, которая наблюдалась при выборах большинства понтификов в современной истории. Первый тур голосования часто служит своего рода «исследовательским» этапом, позволяющим кардиналам оценить баланс сил и увидеть, какие кандидаты пользуются наибольшей поддержкой.



Молитва верующих сопровождает голосование кардиналов

Вечером 7 мая 2025 года площадь Святого Петра была заполнена верующими, которые, несмотря на черный дым, продолжили молитвенное бдение, прося Святого Духа о правильном выборе для Католической Церкви.

История показывает, что продолжительность конклавов значительно различается. Например, выборы Папы Франциска в 2013 году завершились на второй день после пятого тура голосования. В то же время избрание Папы Римского Бенедикта XVI в 2005 году потребовало всего четыре тура голосования.



Изоляция для свободы принятия решений

Во время конклава кардиналы-выборщики находятся в Доме Святой Марфы в Ватикане, но в течение дня они находятся в Сикстинской капелле, где и проводятся голосования. Они отрезаны от внешнего мира и не могут пользоваться телефонами, телевизорами, радио, газетами и интернетом.

Католический мир, насчитывающий около полутора миллиардов верующих, продолжает молиться за кардиналов, чтобы Святой Дух руководил ими в избрании нового Пастыря Вселенской Церкви.



Источник: Vatican News