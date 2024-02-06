«Через пустыню Бог ведет нас к свободе». Послание Папы Франциска на Великий пост 2024

Дорогие братья и сестры!

Когда наш Бог являет Себя, Его послание всегда касается свободы: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20:2). Это первые слова Декалога, данного Моисею на горе Синай. Те, кто услышал их, были хорошо знакомы с исходом, о котором говорил Бог: опыт рабства все еще тяготил их. В пустыне они получили «Десять речений» как путь к свободе. Мы называем их «заповедями», чтобы подчеркнуть силу любви, с помощью которой Бог образовывает Свой народ. Призыв к свободе — это требование. Ответ на него не появляется сразу, он должен созреть в ходе пути. Как Израиль, который в пустыне продолжал держаться за Египет — часто тоскуя по прошлому и ропща на Господа и Моисея, — сегодня так же Божий народ может цепляться за гнетущее рабство, которое он призван оставить позади. Мы понимаем, насколько это верно, когда испытываем отчаяние, блуждая по жизни, как по пустыне, и не имея земли обетованной, которую призваны достичь. Великий пост — это время благодати, когда пустыня может снова стать, по словам пророка Осии, местом нашей первой любви (ср. Ос. 2:16-17). Бог образует свой народ, Он позволяет нам оставить рабство позади и пережить пасхальный переход от смерти к жизни. Подобно жениху, Господь вновь привлекает нас к Себе, нашептывая слова любви нашим сердцам.

Исход из рабства к свободе — это не абстрактное путешествие. Если мы хотим, чтобы празднование Великого поста было конкретным, то первым шагом должно стать желание взглянуть на реальность. Когда Господь взывает к Моисею из горящего куста, он сразу показывает, что Он Бог, который видит и, прежде всего, слышит: «Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд» (Исх. 3:7-8). И сегодня вопль многих наших угнетенных братьев и сестер возносится к небу. Давайте спросим себя: «Слышим ли мы этот вопль? Беспокоит ли он нас? Волнует ли он нас?» Слишком многое отдаляет нас друг от друга, отвергая братство, которое с самого начала связывало нас друг с другом.

Во время визита в Лампедузу, чтобы противостоять глобализации безразличия, я задал два вопроса, которые становятся все более актуальными: «Где ты?» (Быт. 3:9) и «Где брат твой?» (Быт. 4:9). Наш Пост будет конкретным, если, еще раз прислушавшись к этим двум вопросам, мы поймем, что и сегодня мы остаемся под властью фараона. Это господство, которое делает нас усталыми и безразличными. Модель роста, которая разделяет и лишает нас будущего. Земля, воздух и вода загрязнены, но и наши души тоже. Действительно, Крещение положило начало процессу освобождения, но в нас остается необъяснимая тяга к рабству. Некое привязанность к безопасности в привычных вещах в ущерб нашей свободе.

В рассказе об Исходе есть важная деталь: именно Бог — Тот, Кто видит, тронут и приносит свободу; Израиль не просит об этом. Фараон подавляет мечты, заслоняет небо, создавая впечатление, что этот мир, в котором попирается человеческое достоинство и отрицаются подлинные связи, никогда не сможет измениться. Он поставил все себе в рабство. Давайте спросим: «Хочу ли я нового мира? Готов ли я оставить позади старые компромиссы?» Свидетельства многих моих братьев-епископов и всех тех, кто трудится во имя мира и справедливости, все больше убеждают меня в том, что нам необходимо бороться с безнадежностью, которая подавляет мечты и безмолвный вопль, возносящийся к небесам и трогающий сердце Бога. Эта «безнадежность» не отличается от ностальгии по рабству, которая парализовала Израиль в пустыне и не давала ему двигаться вперед. Исход может быть прерван — как иначе объяснить тот факт, что человечество подошло к порогу всеобщего братства, к такому уровню научного, технического, культурного и правового развития, которое способно гарантировать достоинство всем, и все же бредет во тьме неравенства и конфликтов.

Бог не устает от нас. Давайте встретим Великий пост как благословенное время, в которое Он напоминает нам: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20:2). Великий пост — это время обращения, время свободы. Сам Иисус, как мы вспоминаем каждый год в первое воскресенье Великого поста, был отведен Духом в пустыню для испытания в свободе. В течение сорока дней он будет стоять перед нами и с нами: воплотившийся Сын. В отличие от фараона, Богу нужны не рабы, а сыновья и дочери. Пустыня — это место, где наша свобода может созреть в личном решении не возвращаться в рабство. В Великий пост мы находим новые критерии справедливости и общину, с которой мы можем продвигаться вперед по еще не пройденному пути.

Однако это влечет за собой борьбу, о чем нам говорят книга Исхода и искушения Иисуса в пустыне. Голосу Бога, который говорит: «Ты Сын Мой возлюбленный» (Мк. 1:11) и «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:3), — противостоит враг и его ложь. Еще больше, чем фараона, следует бояться идолов, которых мы сами себе возводим; мы можем считать их его голосом, говорящим в нас. Быть всемогущим, смотреть на всех свысока, властвовать над другими — каждый человек знает, насколько соблазнительной может быть эта ложь. Это хорошо проторенная дорога. Мы можем привязаться к деньгам, к определенным проектам, идеям или целям, к своему положению, к традиции, даже к определенным людям. Вместо того чтобы подталкивать нас двигаться вперед, они парализуют нас. Вместо встречи, они порождают конфликт. Но есть и новое человечество, народ малый и смиренный, не поддавшийся соблазну лжи. В то время как те, кто служит идолам, становятся подобными им, немыми, слепыми, глухими и неподвижными (ср. Пс. 113(114):14), нищие духом открыты и деятельны: это безмолвная сила добра, которая исцеляет и поддерживает мир.

Настало время действовать, а во время Великого поста действовать — значит приостановиться. Задержаться в молитве, чтобы принять слово Божие, остановиться, как самаритянин перед раненым братом или сестрой. Любовь к Богу и любовь к ближнему — это одна и та же любовь. Не иметь других богов — значит остановиться в присутствии Бога рядом с плотью нашего ближнего. По этой причине молитва, милостыня и пост — это не три бессвязных действия, а единое движение открытости и опустошения себя, когда мы изгоняем из себя идолов, которые нас отягощают, привязанности, которые лишают нас свободы. Тогда омертвевшее и отчужденное сердце оживает. Приостановитесь, задержитесь на время! Созерцательное измерение жизни, которое Великий пост помогает нам открыть для себя заново, высвободит новые силы. В присутствии Бога мы становимся братьями и сестрами, более чуткими друг к другу: вместо угроз и врагов мы находим соратников и попутчиков. Это мечта Бога, земля обетованная, к которой мы устремлены, оставляя позади свое рабство.

Синодальная форма Церкви, которую в эти годы мы заново открываем и культивируем, предполагает, что Великий пост — это также время принятия совместных решений в общинах, малых и больших решений вопреки течению, способных изменить повседневную жизнь отдельных людей и целых кварталов. Они могут касаться способов приобретения благ, заботы о творении и стремления приблизиться к тем, кого не замечают или на кого смотрят свысока. Я предлагаю каждой христианской общине сделать именно это: предложить своим членам время, чтобы переосмыслить свой образ жизни, время, когда они могут обсудить свое присутствие в обществе и тот вклад, который они вносят, чтобы сделать его лучше. Горе нам, если наше христианское покаяние будет напоминать то покаяние, которое так опечаливало Иисуса. Он говорит нам: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися» (Мф. 6:16). Вместо этого позвольте другим увидеть радостные лица, уловить вкус свободы и ощутить любовь, которая все обновляет, начиная с самых малых и близких нам людей. Это может произойти в каждой из наших христианских общин.

Если этот Великий пост станет временем обращения, обеспокоенное человечество заметит всплеск творчества, вспышку новой надежды. Позвольте мне повторить то, что я сказал молодым людям, с которыми встретился в Лиссабоне прошлым летом: «Продолжайте искать и будьте готовы рисковать. В этот момент мы сталкиваемся с огромными рисками; мы слышим болезненные мольбы многих людей. Действительно, мы переживаем третью мировую войну, которая ведется фрагментарно. Но давайте найдем в себе мужество увидеть наш мир не в предсмертных муках, а в процессе рождения, не в конце, а в начале новой великой главы истории. Нам нужно мужество, чтобы так думать» (Обращение к студентам университетов, 3 августа 2023 года). Таково мужество обращения, рожденное выходом из рабства. Ибо вера и милосердие берут надежду, это малое дитя, за руку. Они учат ее ходить, и в то же время она ведет их вперед[1].

Благословляю всех вас и ваш путь Великого поста.



Рим, Базилика Сан-Джованни-ин-Латерано, 3 декабря 2023 года, первое воскресенье Адвента.

[1] Ср. Ш. Пеги, «Врата мистерии о второй добродетели».

Источник: сайт ККЕР