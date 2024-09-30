Частная встреча Святейшего Отца с бельгийскими иезуитами (+ ФОТО)

В рамках своего апостольского визита в Бельгию Папа Франциск нашел время пообщаться с иезуитами, которые служат в этой стране. Мероприятие состоялось 28 сентября 2024 года в Колледже Сен-Мишель, одном из известных иезуитских учреждений Брюсселя, сообщает Vatican News.

Встреча продолжает традицию Папы Бергольо, который во время своих зарубежных визитов всегда стремится встретиться с местными иезуитами. Святейший Отец, как член Общества Иисуса, уделяет особое внимание поддержанию связей со своим Орденом.

Выбор места встречи – Колледж Сен-Мишель – подчеркивает важность, которую Папа придает просветительской миссии иезуитов. Они традиционно играют значительную роль в образовании, духовном становлении и интеллектуальной жизни страны. Колледж имеет долгую историю и является важным центром католического образования в Бельгии.

Частный характер встречи позволяет Франциску и иезуитам вести открытый и честный диалог без формальностей, свойственных официальным мероприятиям. Это дает возможность для более глубокого обмена мыслями и идеями.

Несмотря на отсутствие подробной информации о содержании беседы, само мероприятие является важным элементом визита Папы в Бельгию, подчеркивая его тесную связь с Обществом Иисуса, а также значение иезуитской миссии в Жизнь Церкви и общества.