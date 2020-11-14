Caritas Internationalis: послание по случаю Всемирного дня бедных

«Рука, которую мы протягиваем бедным, не только раздаёт, но и нуждается в помощи. Мы нуждаемся в бедных так же сильно, как и они в нас». Об этом пишет монсеньор Пьер Чибамбо, духовный ассистент Caritas Internationalis, в послании на Всемирный день бедных, который отмечается в воскресенье 15 ноября.

В документе подчёркивается, что бедные «призывают нас становиться всё более верными свидетелями Христа», «открывать наши сердца и преображать наше узкое мирское зрение так, чтобы увидеть Христа».

В этом году послание на Всемирный день озаглавлено «К бедному простирай руку твою» (Сир 7,35). По словам духовного ассистента Caritas Internationalis, этот призыв крайне уместен в 2020 году, когда многие закрылись от внешнего мира, желая защититься от пандемии COVID-19. Фонд «Каритас», добавляет прелат, «показывает, что любовь не замыкается в себе и не отвергает бедных и наиболее уязвимых, особенно когда они больше всего нуждаются в помощи». Миссия «Каритас» – выслушивать и сопровождать – реализуется многими волонтёрами и многими людьми доброй воли, которые бескорыстно посвящают себя строительству лучшего мира.

В послании отмечается, что 15 ноября отмечается Всемирный день бедных, а не «в пользу бедных», поскольку с бедными мы не только делимся, но и сами всегда что-то от них получаем. «В подлинной христианской общине не бывает так, что одни только дают, а другие только принимают. Есть только ближние, которые делятся, ибо мы – единое целое во Христе», – подчёркивает духовный ассистент Caritas Internationalis. Христиане призваны задуматься над тем, чему можно научиться у бедных на личном и общинном уровне: «Протянутая рука – это знак, который сразу же заявляет о близости, солидарности и любви. Во Всемирный день бедных мы все вместе, как одна человеческая семья, протянем руки в глобальной солидарности, чтобы построить инклюзивное, справедливое общество, а также гостеприимную и преображающую Церковь», – говорится в конце послания.



Источник: Vatican News