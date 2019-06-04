Caritas internationalis переходит в ведение Департамента служения целостному развитию

22 мая госсекретарь Ватикана подписал декрет о передаче Департаменту служения целостному развитию человека полномочий в отношении международного фонда Caritas internationalis, имеющего свои отделения во всем мире.

Департамент служения целостному развитию человека (DSSUI) назначен компетентным в сфере деятельности Caritas internationalis. В первую очередь это касается всех текстов доктринальной или моральной направленности, а также публичных заявлений Caritas internationalis и ее представительств: они должны соответствовать позиции Святейшего Престола. Если речь идет о деликатной тематике, Caritas internationalis и ее представительства призваны провести предварительные консультации с вышеназванным департаментом или с Госсекретариатом. То же самое касается возможных соглашений, которые Caritas internationalis пожелает заключить с неправительственными организациями. DSSUI должен быть проинформирован о таких намерениях в разумные сроки.

DSSUI может принимать участие, через своих представителей, имеющих право голоса, в заседаниях органов Caritas internationalis. Именно ватиканский департамент будет теперь назначать церковного ассистента для международного фонда.

Отдел Госсекретариата по общим вопросам будет курировать административную и финансовую деятельность Caritas internationalis, а также – вместе с Отделом по связям с государствами – заниматься судебными вопросами, возникающими на местах или на международном уровне.

Отдел по связям с государствами уполномочен одобрять соглашения о финансировании деятельности Caritas internationalis со стороны правительств или неправительственных организаций, а также договоры о сотрудничестве с ними.

В соответствии с общими нормами для всех учреждений Римской Курии, президент Caritas internationalis (если речь не идет о кардинале или епархиальном епископе), а также секретарь и казначей будут приносить присягу перед префектом Департамента служения целостному развитию человека. Сотрудники, занимающие руководящие должности, будут приносить присягу перед президентом Caritas internationalis или его делегатом, а остальные сотрудники – перед генеральным секретарём.



Источник: Vatican News