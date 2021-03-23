В Миланской архиепархии открылся еще один «солидарный супермаркет»

Отделение «Каритас» Миланской архиепархии (Caritas Ambrosiana) открыло еще один «солидарный супермаркет». Магазин, открытый в городе Баранцате, — уже одиннадцатый по счету супермаркет «Каритас». Это второй магазин, открытый за последний год.

Как пояснили в амвросианском «Каритас», в отличие от непосредственной раздачи продуктов нуждающимся речь идет об «обычном» супермаркете, в котором люди сами могут выбрать то, что им действительно нужно. Желающие могут помочь магазину как волонтеры. Такая форма помощи, по мнению директора амвросианского отделения «Каритас», уважает достоинство человека, вынужденного просить о помощи, — а число таких людей катастрофически увеличилось за год пандемии.

С начала пандемии «солидарные супермаркеты» обслужили более 18 тысяч человек, оставаясь открытыми даже в периоды карантина и «красных зон». Продукты, которые предлагаются посетителям, — это продовольственные излишки: в соответствии с новым законом о борьбе против расточения продуктов питания, супермаркеты могут передавать эти излишки безвозмездно благотворительным организациям. Семьям нуждающихся выдается специальная карта с определенным числом бонусных баллов, присвоенных в зависимости от дохода и численности семьи. Этими картами производится оплата продуктов.

Источник: Vatican News

(На фото — один из «солидарных супермаркетов», 2019 г.)