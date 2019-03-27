Бывший «принц ИГИЛ» рассказал о своем обращении в христианство

Бывший духовный лидер террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ) крестился после общения с христианским миссионером, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные христианские агентства. «Я увидел любовь, которой не было в исламе», – сказал Мухаммед (имя изменено в целях безопасности) в интервью.

Историю обращения радикального исламиста рассказал координатор мисcионерского проекта Leading The Way, который занимается теле- и радиовещанием по всему миру. По его словам, однажды ему позвонил человек, который представился духовным лидером террористической группировки и буквально умолял Питера о встрече. «Однажды кто-то спросил меня, почему я мусульманин. Я хотел найти доказательства и доказательства того, что Аллах существует и ислам прав. Я ничего не нашел».

Бывший исламист также признался, что при встрече собирался убить Питера, но после его проповеди отказался от замысла и задумался о Боге. «Мухаммед сказал Питеру, что во время их первой встречи он держал в кармане нож и хотел убить его на месте, но что-то помешало ему это сделать». После регулярных встреч бывший «принц Игил» принял решение креститься. «Я нашел истину в Иисусе Христе. И поскольку я отдал свою жизнь Господу, я уверен, что Он никогда не оставит меня», – цитирует CBN Мухаммеда.