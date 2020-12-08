Бывший глава Патриаршей пресс-службы стал редактором старейшего журнала РПЦ

Глава информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков назначен ответственным редактором официального церковного издания — «Журнала Московской Патриархии», сообщает Благовест-инфо со ссылкой на РИА Новости.

В 2012-2019 годах Волков возглавлял пресс-службу патриарха Московского и всея Руси.

«Отец Александр Волков назначен ответственным редактором ЖМП», — сказал информированный источник в церковных кругах.

Ранее эту должность занимали журналисты Евгений Стрельчик, до него — Сергей Чапнин. Именно ответственный редактор журнала отвечает за весь процесс работы над номером и выпуск.

Сам Волков пока не прокомментировал свое назначение.

«Журнал Московской Патриархии» — старейший журнал Русской Православной Церкви, ее официальный печатный орган. Издается с 1931 года. После перерыва его издание возобновилось в 1943 года, с тех пор журнал выходит ежемесячно.

Председателем редакционного совета ЖМП является глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), главным редактором журнала — епископ Балашихинский Николай (Погребняк).