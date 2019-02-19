Бывший генерал финансовой полиции будет консультировать юстицию Ватикана

Папа Франциск назначил профессора юриспруденции Карло Бонзано судьей Государственного суда Ватикана, где ранее Бонзано работал заместителем судьи.

Кроме того, в процессе реформ Римской Курии Папа Франциск также назначил прежнего генерала итальянской финансовой полиции советником городского суда Ватикана. Как объявила пресс-служба Святейшего Престола в субботу, Саверио Каполупо будет участвовать в дальнейшей разработке собственного судебно-процессуального кодекса по вопросам экономических и финансовых преступлений.

Каполупо был командующим итальянской финансовой гвардии («Guardia di Finanza») с 2012 по 2016 годы и в настоящее время является членом Государственного совета, юридического консультативного и административного органа при правительстве в Риме.

По мнению экспертов, в юрисдикции Ватикана по-прежнему есть пробелы, особенно в отношении финансовых и экономических правонарушений, передает «Седмица».

Действительно, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval» высоко оценил прогресс в прозрачности финансового управления Ватикана. Впервые в декабре уголовный суд Ватикана вынес приговор подозреваемому в отмывании денег. Этот случай вспомнил прокурор Ватикана Джан Пьеро Милано в субботу в своей речи на открытии судебной практики Ватикана. Дальнейшие решения по апелляционному производству в настоящее время все еще ожидаются. Также необходимо усовершенствовать уголовное и процессуальное законодательство, сказал Милано. В частности, он назвал в качестве примера конфискацию имущественных ценностей, которые нажиты преступным путем, а также введение статьи за вымогательство, которого нет в уголовном кодексе Ватикана.