Бывший генерал финансовой полиции будет консультировать юстицию Ватикана

Бывший генерал финансовой полиции будет консультировать юстицию Ватикана

Февраль 19, 2019

назначил профессора юриспруденции Карло Бонзано судьей Государственного суда Ватикана, где ранее Бонзано работал заместителем судьи.

Кроме того, в процессе реформ Римской Курии Папа Франциск также назначил прежнего генерала итальянской финансовой полиции советником городского суда Ватикана. Как объявила пресс-служба Святейшего Престола в субботу, Саверио Каполупо будет участвовать в дальнейшей разработке собственного судебно-процессуального кодекса по вопросам экономических и финансовых преступлений.

Каполупо был командующим итальянской финансовой гвардии («Guardia di Finanza») с 2012 по 2016 годы и в настоящее время является членом Государственного совета, юридического консультативного и административного органа при правительстве в Риме.

По мнению экспертов, в юрисдикции Ватикана по-прежнему есть пробелы, особенно в отношении финансовых и экономических правонарушений, передает «Седмица».

Действительно, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval» высоко оценил прогресс в прозрачности финансового управления Ватикана. Впервые в декабре уголовный суд Ватикана вынес приговор подозреваемому в отмывании денег. Этот случай вспомнил прокурор Ватикана Джан Пьеро Милано в субботу в своей речи на открытии судебной практики Ватикана. Дальнейшие решения по апелляционному производству в настоящее время все еще ожидаются. Также необходимо усовершенствовать уголовное и процессуальное законодательство, сказал Милано. В частности, он назвал в качестве примера конфискацию имущественных ценностей, которые нажиты преступным путем, а также введение статьи за вымогательство, которого нет в уголовном кодексе Ватикана.

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