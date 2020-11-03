Быть захороненным там, где обо мне будут молиться…

Быть захороненным там, где обо мне будут молиться…

Ноябрь 03, 2020

«Быть захороненным там, где обо мне будут молиться»… Эти слова произнес один священник, отвечая на вопрос, где бы он хотел быть похороненным, и именно они пришли мне на в качестве пролога или эпиграфа к поездке на два московские – Донское и Введенское. Я побывала там в канун Октавы молитв об усопших в составе группы представителей Дома Польского и верных московских приходов.

Донское кладбище – не самое старое в Москве, оно было открыто в начале XX века в связи с переполнением монастырского некрополя. До октября 1917 года здесь хоронили профессоров, чиновников, штаб-офицеров, включая участников Первой мировой войны. В числе первых здесь были похоронены председатель первого русского парламента профессор С.А. Муромцев, художник В.А. Серов, М.А. Гартунг (дочь А.С. Пушкина, прототип Анны Карениной). В сталинское время, на волне уничтожения кладбищ и кампании перезахоронений, с Донского кладбища на  Новодевичье были перенесены сначала прах В.А. Серова, композитора С.И. Танеева, а позднее прах В.В. Маяковского. В годы репрессий 1930 – 1950 гг. грузовики привозили на Донское кладбище тела расстрелянных в Лефортово и на Лубянке, заполняя ими три братские могилы.

Как свидетельствует «Мартиролог жертв политических репрессий», составленный Общественной группой по увековечению памяти жертв политических репрессий под руководством М.Б. Миндлина,  на Донском кладбище в братской могиле под № 1 покоятся тела В. Блюхера, А. Егорова, М. Тухаческого, И. Уборевича, И. Якира, А. Косарева, А. Краснощекова, П. Постышева, М. Рют, А. Угарова, В. Чубаря, В. Мейерхольда, И. Бабеля и многих других.  Всего здесь покоятся 4259 человек. Рядом можно увидеть множество табличек с именами и фотографиями репрессированных. Точное место их погребения так и осталось неизвестным, но предположительно они могут лежать здесь.

У общей могилы № 3 – памятник жертвам репрессий: женская фигура в окружении гранитных плит с высеченными на них на различных языках именами и фамилиями тех, кто мог быть здесь похоронен. По неподтвержденным данным это место захоронения казненных деятелей белого движения Г. Семенова, П. Краснова, А. Шкуро, К. Родзаевского, а также польского генерала, последнего командующего Армии Крайовой Леопольда Окулицкого, арестованного НКВД в 1945 г. и погибшего при невыясненных обстоятельствах, и Станислава Ясюковича – депутата Сейма, одного из лидеров Народно-Демократической партии, участника польского Сопротивления в годы Второй мировой войны. Он был представителем лондонского правительства Польши в изгнании в подпольном движении в ранге министра, а затем вице-премьера, был арестован 29 марта 1945 г. вместе с другими шестнадцатью руководителями подполья, вывезен в Москву и приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР к пяти годам лишения свободы. В 1946 году он скончался при невыясненных обстоятельствах в Бутырской тюрьме.

Именно на месте возможного захоронения Леопольда Окулицкого и Станислава Ясюковича мы сделали нашу первую остановку, чтобы почтить минутой молчания всех погибших в годы репрессий, помолиться и возложить цветы. Далее наш путь лежал на Введенское кладбище.

Введенское кладбище – одно из старейших кладбищ Москвы, заложенное в 1771 году по решению Сената. Этот правительственный орган, пытаясь остановить свирепствующую эпидемию чумы, запретил захоронения в черте города и организовал так называемые «чумные кладбища». Одним из них и стало Введенское кладбище, расположившееся вблизи Немецкой слободы на северном берегу реки Синички. Его изначально так и именовали «Немецким», поскольку позднее его предназначили для захоронения «иноверцев», выходцев из Европы. Это были протестанты, французские и немецкие католики, а также англикане. В 1840 году кладбище приписали к лютеранским храмам Святых Апостолов Петра и Павла и Святого Архангела Михаила. Спустя 70 лет после основания кладбища на нем был похоронен доктор Федор Петрович Гааз – единственный католик, панихиды по которому совершались в православных церквях по всей Российской империи. В его похоронах участвовало более 20 тысяч человек, а на его могиле благочестивые христиане молятся до сих пор. Введенскому кладбищу повезло: оно не было разорено, как многие другие, ему просто поменяли название – с «Немецкого» на «Введенское», по имени близлежащих гор, а на нем начали хоронить разных людей, без учета вероисповедания.

Мы пришли на Введенское кладбище не только для того, чтобы почтить память «доброго доктора», почитавшегося святым еще при жизни, но и для того, чтобы привести в порядок могилы погребенных здесь католиков, почтить их память в молитве и возложить цветы. Прежде всего, это могилы выдающихся католических священнослужителей, внесших свой неоценимый вклад в жизнь Римско-Католической Церкви на российской земле. Шаг за шагом, от одного захоронения к другому, убирая опавшую листву, очищая памятники, возлагая цветы, читая молитвы, и слушая рассказ экскурсовода Сергея Слоистова, повествующего о судьбах покоящихся здесь людей, мы, наконец, подошли к месту нашей последней остановки – лютеранскому храму Святой Троицы у главных ворот. Здесь, на ступенях храма, мы прощаемся друг с другом, чтобы в будущем встретиться вновь и опять заняться нашим любимым делом: открывать для себя новые, прежде неизвестные страницы жизни католиков – священнослужителей и мирян, чьи судьбы неразрывно связаны с историей России.

Ольга Дубягина,

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