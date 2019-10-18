Будни ватиканских дворников

Каждый четверг в 3 часа утра по площади Святого Петра начинает шумно передвигаться мусороуборочная машина, за рулем которой сидит сотрудник ватиканской службы поддержания чистоты. Машина подметает площадь и собирает мусор из 99 уличных урн. Этот «обряд» повторяется в течение всего года.

Обычный рабочий день ватиканского дворника начинается в 6 утра, но по четвергам производится особенно тщательная уборка площади, и дворнику помогают жандармы и пожарные. Они не только собирают мусор, но и моют и дезинфицируют всю поверхность, включая пространство под колоннадой: по средам на площади проходит общая аудиенция Папы, на которую собираются тысячи людей. Каждый день две мусороуборочные машины очищают сампьетрини, которыми умощена главная ватиканская площадь, а два раза в год специальная машина убирает проросшую там траву, используя 1400 литров воды и 20 литров раствора, наносящего минимальный вред окружающей среде. Уборочные машины работают также на всех улицах Ватикана, главным образом очищая их от опавших листьев, а вслед за ними дворники опустошают 25 урн, которые наполняются благодаря посетителям Ватиканских садов.

Как рассказал Рафаэль Торнини, начальник Садово-парковой службы и службы городского хозяйства, основную часть мусора в Ватикане составляют растительные отходы. Они остаются после стрижки газонов, обрезки кустарников и деревьев. За год дворники собирают 400 тонн растительных отходов, включая упавшие ветки и цветочные украшения для Папских богослужений. Помимо мусороуборочных машин, Садово-парковая служба располагает небольшим грузовиком и фургоном для сбора бумаги и картона. На них работают пять человек, и только один из них находится на постоянной службе в Ватикане.

Ватиканский экологический пункт расположен около Башни Святого Иоанна. Его сотрудники ежедневно собирают специальные отходы в различных ватиканских офисах. Они также собирают всё, что остается после общих аудиенций Папы, – речь идет, можно сказать, о горах мусора, и прежде всего о запрещенных предметах, оставшихся после прохода гостей через контрольный пункт: это ножницы, ножи, стеклянные бутылки. Уборщики заполняют ими около двенадцати больших черных мешков. По вторникам и пятницам сотрудники экоцентра собирают макулатуру на территории города-государства. В определенные дни они занимаются сбором использованных батарей, старых компьютеров и остатков жидкостей, используемых для проявки и печати фотографий. В Музеях Ватикана дважды в год проводится сбор опасных отходов от химических веществ, используемых в реставрации. Большие мусорные баки на территории Ватикана опустошаются дважды в день, но этим занимаются не ватиканские службы, а специально нанятая фирма.

За полгода в Ватикане производится огромное число отходов: более 2000 центнеров бумаги и картона, 240 центнеров пластмассы, 700 центнеров органических отходов из столовых, 300 центнеров стекла, 2200 центнеров растительных отходов, 620 центнеров металлолома, 4 тонны свинцовых батареек, 1,8 тонны растительного масла, 900 кг машинного масла, 2,5 тонны старых компьютеров, 6 тонн кабелей, 2 тонны неоновых ламп, 140 кг использованных картриджей.

Источник: Vatican News