Британский археолог утверждает, что раскопал дом, в котором провел детство Иисус Христос

Британский археолог заявляет, что раскопал дом, в котором провел детство Иисус Христос. Об этом Кен Дарк подробно рассказал в своей новой книге «Монастырь сестер назаретанок: Достопримечательности периодов Рима, Византии и Крестоносцев в центральном Назарете», сообщает Седмица со ссылкой на Daily Mail.

Профессор Университета Рединга Кен Дарк посвятил 14 лет раскопкам остатков жилого дома I столетия нашей эры, расположенного под женским католическим монастырем в Назарете. По его словам, есть все основания утверждать, что этот дом построил св. Иосиф Праведный.

Впервые это жилище археологи обнаружили еще в 1880-х годах после случайного открытия монахинями древней цистерны. Монахини монастыря, которому принадлежит эта территория, занимались раскопками, считая, что это дом Святого Семейства. Это предположение в 1888 году высказал известный библейский исследователь Виктор Герен, однако никаких доказательств в подтверждение этого мнения в то время обнаружено не было.

В 1936-1964 годах раскопки продолжались довольно активно: их возглавлял Анри Сенес, священник-иезуит из Папского библейского института в Иерусалиме, который также был архитектором. Он оставил подробные зарисовки раскопанного жилища, однако так и не оформил свои наблюдения в какую-то научную работу.

В дальнейшем этой достопримечательности стали уделять гораздо меньше времени, и наконец ученые фактически забыли о «доме Иисуса» до тех пор, пока в 2006 году им заинтересовался профессор Дарк.

Тщательно исследуя древнее жилище, он все более утверждался во мнении, что этот дом действительно мог принадлежать св. Иосифу и Деве Марии, и впервые написал об этом в своей статье от 2015 года.

Дальнейший анализ подтвердил, что жилье было возведено в I веке от Рождества Христова неким весьма умелым ремесленником.

Профессор отмечает: «Стало ясно, что тот, кто построил дом, очень хорошо разбирался в камнеобработке». «[Это] определенно согласуется с тем, что мы можем ожидать от дома тектона», — сообщил исследователь.

По его словам, термин «тектон», используемый для обозначения св. Иосифа Обручника в Евангелиях, обычно переводится как «плотник», но на самом деле означает ремесленника, связанного со строительством. Так что св. Иосиф, возможно, и был тем мастером, который мог построить исследуемый дом.

«Работы двадцать первого века полностью переосмыслили и обновили датировку этого места и были обнаружены новые археологические объекты, включая стены», — отмечает профессор Дарк.

Как свидетельствуют раскопки, это был дом с внутренним двориком, жилыми и складскими помещениями и террасой на крыше.

Лестница, высеченная в скале, рядом с одной из стен вела на второй этаж или в отдельную квартиру, в то время как дверной проем между той же комнатой и комнатой поменьше сохранился.

«Лестница была искусно построена с использованием части естественной пещеры, а другая часть пещеры использовалась для поддержки потолка комнаты», — сказал профессор Дарк. Эти особенности показывают, что тот, кто построил комнату, хорошо знал свойства местного камня и способы его обработки, добавил он.

Постройка имела пол из спрессованного мела. В доме также была обнаружена керамика и фрагменты сосудов из известняка.

После распространения Христианства в холме, прилегающем к дому, была построена пещерная церковь (примерно в IV в.).

Эта пещерная церковь была тщательно украшена мозаикой и имела приспособления, связанные с общественным богослужением, в том числе алтарную преграду из белого мрамора.

Затем, вероятно, в V веке, была построена еще одна большая надземная церковь над домом I века и пещерной церковью IV века. Эта вторая церковь также была украшена мозаикой, имела мраморные капители колонн и архитектурный декор.

«Поздняя церковь была самой большой в Назарете — пятого-седьмого веков (то есть византийская)», — сказал профессор Кен Дарк.

Он отмечает, что сохраненный в крипте древний дом, кто бы его ни построил, был весьма почитаемым, с религиозной точки зрения, местом в центре Назарета.

Монастырь Сестер Назарета находится в центре современного Назарета, в непосредственной близости от знаменитой церкви Благовещения, которая была не раз перестроена на протяжении веков до своей нынешней версии.

Первоначальная церковь Благовещения была построена на том месте, где, как считается, ангел сказал Деве Марии, что она родит Иисуса Христа, примерно в то же время, что и церковь V века, построенная на останках предполагаемого дома Иосифа.

Это говорит о том, что церковь V века над «домом Иисуса» считалась «по крайней мере, не менее важной», полагает Кен Дарк.

Кроме того, еще только одна византийская церковь, среди многих построенных на Святой Земле, была возведена для сохранения дома I века — церковь над предполагаемым домом святого апостола Петра в Капернауме, который является еще одним местом, связанным с Иисусом Христом и Евангелиями.

Это говорит о том, что такое внимание к дому в Назарете «было чем-то действительно необычным и значительным», считает профессор Дарк. «Также возникает вопрос: откуда строители церквей узнали, что это дома первого века, если не сохранились какие-то традиции, связанные с ними?» — риторически вопрошает исследователь.