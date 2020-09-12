Бразилия: рост суицидов требует особого пастырского внимания

«Сегодня, во времена трагедии пандемии, перед лицом разрушающей нас неопределенности, перед лицом многих напрасных ожиданий, когда чувство оставленности сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: ʺНе бойся: открой сердце для Моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, Который поддержит тебяʺ».

10 сентября отмечался Всемирный день предотвращения самоубийств: по этому случаю бразильские епископы обратились к своей пастве со специальным посланием, отметив, что главным «оружием» против искушения суицида является готовность выслушать человека с любовью и вниманием.

По данным ВОЗ, около 800 тысяч человек в год сводят счеты с жизнью, однако все эти жизни могли быть спасены, если бы этих людей выслушали и отнеслись к ним с вниманием. В послании подчеркивается, что в этом году пандемия, изоляция и безработица, которые еще больше ухудшили условия жизни многих людей, стали дополнительным фактором увеличения числа самоубийств в Бразилии. Этот контекст, когда жизнь висит на волоске и лишена перспектив, особенно опасен для молодежи, подчеркивается в послании. Епископы предлагают создать в каждой общине специальное служение и выявлять людей с признаками суицидальных мыслей: чтобы спасти их от необратимого шага, иногда достаточно выслушать с любовью.

Епископы выражают тревогу в связи с появлением в интернете различных групп, продвигающих суицид и распространяющих негативные послания. На этом фоне поместная Церковь должна инвестировать больше ресурсов, учредив специальный отдел пастырской работы для предотвращения самоубийств, и это особенно важно теперь, в период пандемии коронавируса.

Начиная с 2014 года Бразильское объединение психиатров и Федеральный медицинский совет проводят так называемый «Желтый сентябрь» — месяц размышлений и начинаний на тему борьбы с суицидами.

По случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств Папа Франциск опубликовал твит со словами:

«Сегодня, во времена трагедии пандемии, перед лицом разрушающей нас неопределенности, перед лицом многих напрасных ожиданий, когда чувство оставленности сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: ʺНе бойся: открой сердце для Моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, Который поддержит тебяʺ».



Ольга Сакун

Источник: Vatican News