Большая духовная семья молится о здоровье Папы Римского

В эти дни множатся послания близости и возносятся молитвы о здоровье Папы, госпитализированного в римскую клинику «Джемелли» 14 февраля с двусторонней пневмонией. Среди многих выделяется письмо, в котором говорится о «любимом брате» Франциске, которому желают «скорейшего и полного выздоровления» и «скорейшего возвращения, с Божьей помощью, к своим священным и важным обязанностям». Подпись под «братским» пожеланием принадлежит Вселенскому Патриарху Варфоломею.

Латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла призвал верующих стать «как единая семья в вере, объединенная в искреннем молении» за «здоровье и благополучие» Франциска. «Как духовная семья, мы призваны быть вместе, объединенными в молитве», — подчеркнул кардинал в заявлении, опубликованном на сайте Патриархата. «Мы горячо возносим наши молитвы во время Мессы, в наших домах и в тишине наших сердец, — продолжает кардинал, — умоляя Господа исполнить Папу Франциска обновленным здоровьем и силой, чтобы он мог продолжить свою священную миссию по руководству Церковью с мудростью, смирением и любовью».

Кардинал Маттео Мария Дзуппи, председатель Итальянской епископской конференции, подчеркнул, что новости о здоровье Папы позволяют предположить, что он движется «в правильном направлении» к «полному выздоровлению, которое, мы надеемся, произойдет в скором времени».

Симпозиум епископских конференций Африки и Мадагаскара заверил, что следит за новостями о здоровье Папы с «глубоким вниманием и горячей молитвой», и подтвердил «солидарность и духовную близость» всех верующих. Из родной страны Папы также приходит призыв к молитве от архиепископа Буэнос-Айреса Хорхе Игнасио Гарсиа Куэрва. «Таким образом, — написал он в письме, — мы выражаем нашу любовь к Папе Франциску и просим Бога дать ему силы для его здоровья и поддержать его в исполнении возложенной на него миссии».

Из Канады доносятся молитвы о «полном выздоровлении Святейшего Отца, чтобы он смог продолжить руководить Церковью с мужеством и великодушием». Епископ Калгари монсеньор Уильям МакГраттан, в качестве президента Канадской епископской конференции (КЕК), призвал всех — отдельных лиц, семьи, движения и приходы — к молитве.

В Ливане кардинал Бешар Бутрос Раи, Антиохийский Патриарх маронитов, заявил, что молится за Папу Франциска как публично, так и лично. «Да поможет ему Господь, да исцелит его».

Конференция епископов Бразилии назначила в ближайшие дни особое время молитвы за «полное восстановление здоровья Папы Франциска». В преддверии праздника кафедры Святого Петра, 22 февраля, кардинал Хайме Спенглер, президент Латиноамериканского и Карибского совета епископов, призывает просить об исцелении Папы.

Папе Франциску поступают пожелания также от политических деятелей. Выступая в Римской синагоге президент Израиля Исаак Герцог пожелал Папе скорейшего и полного выздоровления, «вспоминая — в этом священном месте — его важные слова, осуждающие антисемитизм». «Я молю Всемогущего о его здоровье и скорейшем выздоровлении», — говорится в сообщении президента Ирана Масуда Пезешкиана, которое он опубликовал в соцсети X.

Источник: «Католик Ньюс»