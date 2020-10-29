Богослужения Святейшего Отца в октаву молитв об умерших

В Ватикане опубликовано расписание Папских богослужений в октаву молитв об умерших, которая традиционно проходит в Западной Церкви в первых числах ноября.

Так в понедельник 2 ноября, в День Поминовения Всех Усопших Верных, Папа Франциск отслужит Святую Мессу на так называемом «Тевтонском кладбище», которое непосредственно примыкает к южному крылу собора Святого Петра, после чего совершит окропление могил святой водой, а затем спустится в крипту собора, чтобы помолиться там у гробниц своих предшественников.

Месса на Немецком кладбище будет иметь исключительно приватный характер и пройдет без физического присутствия верных. Она начнется в 16.00 по римскому времени и за ней можно будет наблюдать в режиме онлайн-трансляции.

«Кладбище немцев и фламандцев» или, в официальном итальянском звучании, «Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi», формально располагается на территории Италии, однако попасть на него можно лишь через территорию Ватикана. При этом швейцарские гвардейцы и жандармы, строго контролирующие доступ в Ватикан, позволяют «тевтонским» посетителям беспрепятственно проходить к могилам. «Тевтонский участок» у стен базилики Святого Петра известен с VIII века: первоначально здесь останавливались паломники из немецкоязычных земель. В настоящее время кроме кладбища на данной территории располагаются церковь Санта-Мария-делла-Пьета, Папская коллегия Collegio Teutonico di Santa Maria, Римский институт Общества Герреса, а также резиденция Архибратства Богоматери Скорбящей (Mater Dolorosa) немцев и фламандцев. Члены этого братства и ухаживают за кладбищем. Захоронения на нем продолжаются до сих пор: так в последние годы здесь обрели свой последний приют тела нескольких фламандских бездомных. Однако в обычном порядке места на «Кампосанто-Тевтонико»зарезервированы исключительно для членов Архибратства, а также для членов некоторых римских монашеских общин. В Архибратство могут вступить все желающие, для которых родным является немецкий или фламандский язык и которые проживают в Риме или его окрестностях.

В четверг 5 ноября в 11 часов утра по римскому времени Папа Франциск отслужит Заупокойную Святую Мессу за всех кардиналов и епископов, почивших в течение последнего года.

Месса пройдет в соборе Святого Петра у Алтаря Кафедры при крайне ограниченном участии верных: физически присутствовать на Папском богослужении смогут лишь те, кто получит персональное приглашение. Им придется соблюдать все предписанные меры санитарной общины.

В Ватиканском коммюнике оговорено, что, в зависимости от характера дальнейшего протекания пандемии, в расписание Папских богослужений могут быть внесены изменения.



По материалам Vatican News