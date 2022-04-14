Месса Великого Четверга открыла Священное Пасхальное Триденствие в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Вечером 14 апреля 2022 г., в Страстной (Великий) Четверг, Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт возглавил Святую Мессу воспоминания Тайной Вечери в Кафедральном соборе в Новосибирске. Архипастырю сослужили настоятель собора о. Денис Марчишин, штатный клирик собора о. Сергей Петров и настоятель греко-католических общин ХМАО иерей Павел Гладков.

Литургия Великого Четверга открывает собой период Священного Пасхального Триденствия, сама будучи посвящена установлению двух основополагающих для жизни Церкви Таинств – Евхаристии и Священства.

А в Кафедральном соборе в Новосибирске в этот день есть еще один мотив для радости, поскольку свой главный праздник отмечают сестры-евхаристки, которые вот уже более двух десятилетий осуществляют служение в центре Преображенской епархии.

Во время этой Св. Мессы пение «Слава в вышних Богу» совершается под звон колоколов, но сразу после этого умолкают музыкальные инструменты, все колокола и колокольчики. В следующий раз они зазвучат только уже на Мессе Навечерия Пасхи.

Обычно далее Правящий Архиерей, подражая жесту Иисуса Христа, омывшего ноги ученикам, моет ноги двенадцати мужчинам в пресвитерии: священникам, семинаристам, министрантам. Святое Причастие всем верным преподается вечером Великого Четверга под двумя видами, а после окончания богослужения Святые Дары в процессии препровождают в «запасную дарохранительницу» нижнего храма…

Так было обычно, но не в последние два года. Виной тому – всё еще длящиеся ограничения из-за тлеющей пандемии коронавируса. Напомним, что два года назад, в 2020-м, Месса воспоминания Вечери Господней прошла и вовсе без физического участия верных, которые имели возможность присоединиться к ней лишь через онлайн-трансляцию.

В нынешнем же году (как и в прошлом, 2021-м) богослужение снова имело публичный характер — его смогли посетить все желающие. Но пока ещё исключены Чин омовения ног и Св. Причастие под двумя видами (Причастие верные пока принимают лишь под видом Хлеба, в руку, а не в уста).

Однако стоит отметить, что в 2022 году, после двухгодичного перерыва, вновь стало возможным совершать особую процессию со Святыми Дарами и последующей адорацией в нижнем храме. Поэтому по окончании Литургии под пение гимна св. Фомы Аквинского Pange lingua Святые Дары препроводили в «запасную дарохранительницу» в часовне нижнего храма. Здесь все могли поклониться Св. Дарам и помолиться перед ними. А самые стойкие верные понесут молитвенную вахту до утра пятницы, сменяя друг друга и следуя призыву Иисуса Христа в Гефсиманском саду, попросившего апостолов бодрствовать вместе с Ним.

Исполнение во время Св. Мессы приходским хором Кафедрального собора

В заключение отметим, что сегодня община Кафедрального собора Преображенской епархии стала больше на семнадцать человек – тех крещеных, но не имевших прежде общения с Католической Церковью, кто, пройдя годичный курс катехизации и приступив к Исповеди, принял в этот день свое Первое Святое Причастие.



Другие подробности начала Пасхального Триденствия-2022 – в фоторепортаже ТВ «Кана»: