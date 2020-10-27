Богословие перед лицом коронавируса

«Богословие: испытание COVID-19. Диалоги с наукой»: так называется новый учебный курс, введенный в Папском Григорианском университете на факультете богословия. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В пояснении к программе курса говорится, что он нацелен на «искренний и свободный от предубеждений диалог между науками и наукой веры».

Пандемия коронавируса была интерпретирована с помощью одних лишь научных параметров, и решения правительств были приняты вследствие аргументации научно-технических комитетов. Доводы веры – которые были решающими во время эпидемий прошлого – вообще не были приняты во внимание.

«В этот драматический момент, пронзивший сердце глобализованной современности, — читаем в пояснении к курсу, — вновь поднимаются глубочайшие вопросы о Боге, о времени, о человеке, о Церкви и о жизни. Почему существует тайна зла? Какова причина всех этих страданий? Как Бог действует в истории? Какую надежду возвещает христианская община? Как выстроить общину людей между эгоизмом и общим благом?». Эти вопросы можно будет обсудить с вирусологом Эрнесто Бурджо, с исследовательской группой итальянских педиатров и с богословами различный направлений: библеистами, патрологами, специалистами по основному, догматическому и нравственному богословию.

Учебный курс состоит их 12 лекций онлайн; он будет проходить с 5 ноября по 15 апреля и будет открыт для всех желающих, в первую очередь для медиков и педагогов. По окончании курса будет выдан аттестат. Записаться можно будет начиная с понедельника 2 ноября.