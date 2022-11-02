Блаженны миротворцы. Размышление Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в торжество Всех святых

О мире и миротворцах размышлял во вторник 1 ноября Святейший Отец, предваряя чтение молитвы Angelus. Собравшихся на площади Св. Петра паломников Папа призвал к демилитаризации сердца, пишет Vatican News.

Торжество Всех святых может создать обманчивое впечатление, что этим праздником мы чествуем тех сестер и братьев, которые при жизни были идеальны во всем, без пятна и порока, сказал Папа Франциск. Между тем сегодняшнее Евангелие опровергает такой взгляд на святость: Заповеди блаженства Иисуса (ср. Мф 5, 1-12), – будучи своего рода «удостоверением личности» святых, – не оставляют камня на камне от наших представлений об их чинной и размеренной жизни и призывают идти против течения, совершая революцию в сознании людей.

Так, одна из Заповедей блаженства гласит: «Блаженны миротворцы» (ст. 9), и мы видим, что мир Иисуса сильно отличается от того, что мы себе представляем, продолжил Папа: «Мы все жаждем мира, но зачастую мы понимаем под этим словом лишь покой, личный комфорт, чтобы нас оставили в покое, чтобы у нас не было проблем, но было спокойствие. Но Иисус называет блаженными не тех, кто спокоен, а тех, кто творит мир, созидателей, миротворцев. Мир нужно строить, и, как любое строительство, он требует усилий, сотрудничества, терпения». Мы хотели бы, чтобы мир пролился сверху, но Библия говорит о «семени мира» (Зах 8, 12), потому что мир прорастает из почвы жизни, из семени нашего сердца; оно растет в тишине, день за днем, через дела справедливости и милосердия, подчеркнул Папа. Окружающая реальность хочет внушить нам, что мир приходит через силу и власть: для Иисуса все наоборот. Его жизнь и жизнь святых говорит нам, что семя мира, чтобы вырасти и принести плод, должно сначала умереть. Мира невозможно достичь путем завоевания или победы над кем-то, он никогда не бывает насильственным, он никогда не бывает вооруженным.

Чтобы стать миротворцем, нужно разоружить сердце от агрессивных мыслей и резких слов, от колючей проволоки неприязни и бетонных стен безразличия, подчеркнул Святейший Отец: «Семя мира призывает к демилитаризации сердечного поля. Каким же образом? Открываясь Иисусу, Который есть «мир наш» (Еф 2, 14); стоя перед Его Крестом, который есть престол мира; получая от Него в Исповеди прощение и мир. Именно с этого мы начинаем, потому что быть миротворцами, быть святыми — это не наша способность, это Его дар, это благодать».

Спросим себя, можем ли мы называться миротворцами, призвал Папа: «Что мы приносим туда, где живем, учимся и работаем: напряжение, обидные слова, сплетни, споры? Или прокладываем путь к миру, прощаем тех, кто причинил нам зло, заботимся об отверженных, исцеляем несправедливость, помогаем тем, кто имеет меньше? Именно это и называется созидать мир»

Может возникнуть вопрос, касающийся всех Заповедей блаженства, сказал Святейший Отец, завершая размышление: стоит ли жить так? Не окажется ли в итоге наша жизнь напрасной? На это нам отвечает Сам Иисус: миротворцы «будут наречены сынами Божиими» (Мф 5, 9). В мире они кажутся неуместными, потому что не поддаются логике власти и преобладания, на небесах же будут самыми близкими к Богу, подобными Ему. Но на самом деле даже здесь те, кто злоупотребляет властью, остаются ни с чем, а те, кто любит всех и никого не обижает, побеждают, ибо, как сказано в Псалме, «наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир» (ср. Пс 36, 37)».