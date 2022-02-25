Митрополит Онуфрий (УПЦ МП): Война — это великий грех перед Богом

Война между украинским и российским народами сродни братоубийственной, ее нужно немедленно прекратить. С таким призывом обратился к верующим предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

«Украинский и российский народы вышли из Днепровской купели крещения, и война между этими народами — это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей», — заявил он.

Мирополит Онуфрий, обращаясь отдельно к Владимиру Путину, заявил, что УПЦ отстаивает суверенитет и целостность Украины. Граждан республики он призвал не поддаваться панике и забыть о разногласиях. И призвал всех обратиться к здравому смыслу, «который учит нас решать свои земные проблемы во взаимном диалоге и взаимном понимании».



Источник: РБК