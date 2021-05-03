Благодатный огонь как экуменическое событие: интервью Патриарха Феофила III

Патриарх Иерусалимский Феофил III рассказал в интервью ватиканским медиа об обряде благодатного огня, характеризующем литургию Великой субботы и собирающем ежегодно тысячи паломников.

«Церемония Священного огня, — пояснил Патриарх, — своими истоками восходит ко времени зарождения Церкви, когда начинали развиваться литургические практики, и она является одной из древнейших практик в нашей традиции, традиции Иерусалимской Церкви. <…> Речь идет о переживании нерукотворного Света, который исходит из Святого Гроба; его символизируют зажженные свечи, распространяющие этот свет не только внутри храма, но и по всему миру. В каждом православном храме в начале пасхальной литургии верные принимают этот свет через свечу, зажженную священником от огня из Иерусалима».

Патриарх Феофил особенно подчеркнул экуменическое измерение обряда Благодатного огня: «Церемония Священного огня – это поистине экуменическое событие, в том смысле, что оно объединяет не только всех христиан, но и всех людей доброй воли, без каких-либо различий, во всем мире, начиная от наших местных общин. Это важный момент для нас, православных христиан, но также и для всех участников: армян, коптов и сирийцев, для католиков римского обряда, англиканцев, лютеран и даже для людей других вероисповеданий, которые ежегодно не хотят его пропускать».

На вопрос о том, как в православной традиции истолковывается эта церемония и обладает ли она сверхъестественным измерением, Патриарх Феофил ответил: «Поскольку это происходит утром Великой субботы, то есть накануне Пасхи, обряд Священного огня – это, главным образом, предвосхищение Христова Воскресения. Как в восточной, так и в западной традиции сама идея Священного огня – это символ новой жизни в воскресении, то же самое относится и к самой церемонии. Так же, как огонь горит и сияет во Гробе, Господь Иисус воссияет пасхальным утром. <…> Это касается и сверхъестественного измерения: приближая нас к тайне Воскресения, этот обряд пробуждает духовное обращение. Оно делает Воскресение более реальным, более непосредственным в наших глазах, заверяя нас, что мы можем положиться на любовь Бога к нам, и побуждая нас к большему духовному рвению».

Ольга Сакун

Источник: Vatican News