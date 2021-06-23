Библейские рассказы: Иоанн Креститель

В Риме безраздельно правил император Тиберий. Его худое лицо с выдающимися скулами производило впечатление печали, которое усиливалось маленьким ртом и плотно сжатыми губами. В далекой и малоизвестной провинции, в Иудее, заговорили о некоем человеке с изможденным лицом, одетом в верблюжьи шкуры: его портрет полностью соответствовал преданию, известному со времен пророка Илии. Но на его бородатом лице не было и следа печали. Пронзительные глаза выдавали в нём пророка. Чудом рождённый от престарелого отца, священника Захарии, и бесплодной матери, он не проповедовал восстание против захватившего Иудею Рима, но его проповеди трогали сердца и привлекали толпы людей. Он призывал к обращению сердца, а не к изменению политических структур. Имя его – Иоанн – было программой, ибо оно означало «Бог есть благость».

Он поселился на берегу Иордана, где, по преданию, возвещал Слово Божье пророк Илия. В нескольких километрах к югу обособленно жили ессеи, проповедовавшие предопределение человеческой судьбы. Иоанн не разделял их идеологию, потому что она требовала полного подчинения их образу жизни и предполагало минимум свободы. Он крестил водой в знак того, что новый завет, объявленный пророками, требует очищения: «Я очищу вас от скверны вашей и дам вам сердце новое» (см. Иез 36,25-27). Все называли его Крестителем, потому что он приглашал всех окунуться в воду и очиститься в покаянии.

Мессианская надежда внезапно возродилась в сердцах евреев, возмущённых присутствием имперского Рима, который все из осторожности называли иносказательно Эдомом. Призыв Иоанна Крестителя привёл к широкому покаянному движению по всему Израилю: в течение нескольких десятилетий страна была разделена по некоторым вопросам, связанным с толкованием Писания. Грубый язык пророка, казалось, не мог привлечь толпу, но она стекалась к нему отовсюду и не удивлялась, когда Креститель кричал: «Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Мф 3,7). Среди тех, кто стекался послушать Иоанна Крестителя, бок о бок стояли солдаты и сборщики налогов, считавшиеся публичными грешниками. Тридцатилетний Иисус, плотник из Назарета, оставил Галилею и отправился к Иордану; Он решил смешаться с толпой кающихся, тоже идущих к знаменитой реке, чтобы погрузиться в её воды. Иисус хотел принять участие в движении обращения народа и разделить надежду тех, кто искал путь подлинного духовного освобождения.

Узнав в толпе Мессию, Иоанн Креститель запротестовал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф 3,14). Ответ Иисуса был загадочным: «Надлежит нам исполнить всякую правду». Перед Иоанном стоял не ученик, пришедший послушать его (хотя Иисус и оставался с ним некоторое время), а человек, от которого исходила Тайна Божья. Предтеча воскликнул: «Идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви». Величие Мессии было таково, что Иоанн чувствовал, что не заслуживает чести быть Его самым смиренным слугой. Когда Иисус вышел из воды, Дух Божий сошел на Него в телесной форме и пребывал на Нём. Иоанн увидел, как разверзлись небеса, которые долгое время не посылали пророков. Святой Дух снова носился над водами, возвещая о новом Бытии.

Однажды, увидев проходившего мимо Иисуса, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира» (Ин 1,29). Предтеча вспомнил, что пророк Исайя называл грядущего Слугу Божьего агнцем, ведомым на заклание. Иисус был Пасхальным Агнцем, который принёс истинную свободу Израилю. Иоанн понял, что его призвание – отойти в сторону, чтобы позволить Иисусу расти. Он был лишь другом Жениха, – тем, кто должен был подготовить всё для свадьбы агнца. Некоторые из учеников Иоанна оставили своего учителя, чтобы последовать за Иисусом, Который отправился в Галилею и возвещал о наступлении Царства Божьего.

Фарисейские учителя, носившие титул мудрецов, определили, что евреи должны приступать к соблюдению заповедей в тринадцатилетнем возрасте. Обычно мальчиков обучали письму с пяти лет. В пятнадцать лет они изучали устную традицию. В возрасте восемнадцати лет молодые люди считались готовыми к браку. Мудрецы не одобряли безбрачие, за которым могла скрываться некая форма эгоизма. Любопытно, что в тот период число безбрачных росло. Тогда фарисеи пришли к решению, что временное безбрачие допустимо только в том случае, если любовь к Закону превосходит любовь к девушке. Иоанн, сын священника Захарии, решил жить полностью посвятив себя Богу. Согласно преданию, в Египте, когда евреи были рабами фараона, некоторые из них отказывались жениться, чтобы их сыновья не были брошены в Нил. Теперь же, во времена римского господства над страной, история как бы повторялась.

Невозможно было не заметить, что безбрачие не испортило Иоанна и не сделало его замкнутым. Другая семья, состоявшая из учеников, оставалась с ним и разделяла его жизнь, черпая пользу от его духовного учения. Пророк притягивал несмотря на откровенный и резкий язык, который впоследствии стоил ему жизни. Он даже критиковал поведение царя Израиля Ирода Антипы, сына Ирода Великого, виновника убийства невинных младенцев: Ирод Антипа жил с женой своего брата Филиппа, Иродиадой. За обличающие речи царь заключил Иоанна в крепость Махерон на берегу Мёртвого моря. Но Ирод не испытывал ненависти к пророку: он разговаривал с ним, и эти разговоры не давали ему покоя. А ещё он опасался, что убийство пророка Иоанна, учитывая его известность и популярность в народе, может спровоцировать бунт. Наступил день рождения Ирода, и во время праздничного пира дочь Иродиады Саломея танцевала в честь царя: тот был очарован её талантом и позволил ей просить у него всё, что угодно, даже полцарства. Посоветовавшись со своей матерью, девушка попросила голову Иоанна. Ирод не хотел этого, но не мог отказаться: он дал публичное обещание. Поэтому Креститель погиб мученической смертью, не мучеником за веру, а мучеником за истину. Узнав о мученической смерти Иоанна, ученики забрали его тело, чтобы похоронить.

Отец Фредерик Маннс OFM

(доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме)

Источник: Vatican News