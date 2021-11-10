Бенедикт XVI вспоминает митрополита Дамаскина (Папандреу)

Папа на покое Бенедикт XVI направил приветственное послание участникам встречи, посвященной памяти митрополита Дамаскина (Папандреу), управлявшего Швейцарской митрополией Константинопольского Патриархата с 1982 по 2003 год, первого митрополита этой юрисдикции в Швейцарии. 5 ноября отмечалось десятилетие со дня смерти иерарха, а вечер памяти был организован богословским факультетом Фрибурского университета. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В своем послании Папа Ратцингер вспоминает свою встречу с архимандритом Дамаскином: «Это был совершенно особенный дар Провидения: вскоре после начала моего служения в Бонне в 1959 году туда прибыли два православных архимандрита. Они приехали изучать богословие на двух богословских факультетах – католическом и евангелическом». Папа на покое отмечает, что это было беспрецедентное событие: прежде православные студенты никогда не обучались на католических факультетах, – как правило, они посещали либо евангелические факультеты, либо старокатолический факультет в Берне.

Бенедикт XVI пишет о зародившейся между ними дружбе. «К сожалению, – добавляет Папа на покое, – наш друг Стилиан Харкианакис, впоследствии митрополит Австралийский, занял жесткую позицию, которая охладила нашу дружбу». Дружба же с митрополитом Дамаскином возрастала, поэтому его безвременная кончина стала мотивом глубокой скорби, пишет Папа на покое: «Однако плоды живой внутренней связи с Православием остались и продолжают возрастать в дружбе, всё больше связывающей меня с Вселенским Патриархом».

На встрече, посвященной памяти митрополита Дамаскина, выступил по видеосвязи президент Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Он рассказал, что так же, как и Папа Бенедикт, не раз пересекался с покойным митрополитом на жизненном пути: сначала во время учебы, затем – как преподаватели на одном факультете. «Именно он пробудил во мне восхищение православной традицией и богословием», – поясняет кардинал Кох. Знакомство между иерархами углубилось, когда Курт Кох стал епископом Базеля и ответственным за экуменические отношения в Швейцарии. С особенной благодарностью кардинал Кох упомянул о том, как митрополит Дамаскин организовал приезд в Швейцарию Патриарха Варфоломея I, что стало началом дружеских отношений между православным первоиерархом и будущим кардиналом.

Почивший митрополит, отметил кардинал Кох, страдал «из-за раны разделений Церкви Иисуса» и прилагал все возможные усилия для роста «экуменического взаимопонимания между православием и другими христианскими Церквами, особенно Католической Церковью», равно как и внутриправославного единства. Митрополит Дамаскин был убежден, что «Запад и Восток могут встретиться и вновь обрести друг друга только если будут помнить об их изначальной связи в неразделенном прошлом, – отметил кардинал Курт Кох. – Первый шаг к этой цели заключается в том, чтобы вновь осознать: Восток и Запад изначально принадлежат к единому христианству несмотря на их своеобразие».