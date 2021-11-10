Бенедикт XVI вспоминает митрополита Дамаскина (Папандреу)

Бенедикт XVI вспоминает митрополита Дамаскина (Папандреу)

Ноябрь 10, 2021

Папа на покое направил приветственное послание участникам встречи, посвященной памяти митрополита Дамаскина (Папандреу), управлявшего Швейцарской митрополией Константинопольского Патриархата с 1982 по 2003 год, первого митрополита этой юрисдикции в Швейцарии. 5 ноября отмечалось десятилетие со дня смерти иерарха, а вечер памяти был организован богословским факультетом Фрибурского университета. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В своем послании Папа Ратцингер вспоминает свою встречу с архимандритом Дамаскином: «Это был совершенно особенный дар Провидения: вскоре после начала моего служения в Бонне в 1959 году туда прибыли два православных архимандрита. Они приехали изучать богословие на двух богословских факультетах – католическом и евангелическом». Папа на покое отмечает, что это было беспрецедентное событие: прежде православные студенты никогда не обучались на католических факультетах, – как правило, они посещали либо евангелические факультеты, либо старокатолический факультет в Берне.

Бенедикт XVI пишет о зародившейся между ними дружбе. «К сожалению, – добавляет Папа на покое, – наш друг Стилиан Харкианакис, впоследствии митрополит Австралийский, занял жесткую позицию, которая охладила нашу дружбу». Дружба же с митрополитом Дамаскином возрастала, поэтому его безвременная кончина стала мотивом глубокой скорби, пишет Папа на покое: «Однако плоды живой внутренней связи с Православием остались и продолжают возрастать в дружбе, всё больше связывающей меня с Вселенским Патриархом».

На встрече, посвященной памяти митрополита Дамаскина, выступил по видеосвязи президент Папского Совета по содействию христианскому единству . Он рассказал, что так же, как и Папа Бенедикт, не раз пересекался с покойным митрополитом на жизненном пути: сначала во время учебы, затем – как преподаватели на одном факультете. «Именно он пробудил во мне восхищение православной традицией и богословием», – поясняет кардинал Кох. Знакомство между иерархами углубилось, когда Курт Кох стал епископом Базеля и ответственным за экуменические отношения в Швейцарии. С особенной благодарностью кардинал Кох упомянул о том, как организовал приезд в Швейцарию Патриарха Варфоломея I, что стало началом дружеских отношений между православным первоиерархом и будущим кардиналом.

Почивший митрополит, отметил кардинал Кох, страдал «из-за раны разделений Церкви Иисуса» и прилагал все возможные усилия для роста «экуменического взаимопонимания между православием и другими христианскими Церквами, особенно Католической Церковью», равно как и внутриправославного единства. Митрополит Дамаскин был убежден, что «Запад и Восток могут встретиться и вновь обрести друг друга только если будут помнить об их изначальной связи в неразделенном прошлом, – отметил кардинал Курт Кох. – Первый шаг к этой цели заключается в том, чтобы вновь осознать: Восток и Запад изначально принадлежат к единому христианству несмотря на их своеобразие».

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