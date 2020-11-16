Бенедикт XVI возобновил прогулки по садам Ватикана

Папа Римский на покое Бенедикт XVI возобновил прогулки по садам Ватикана после трехмесячного перерыва. Йозеф Ратцингер пребывает в хорошем настроении и спокоен, сообщил его личный секретарь архиепископ Георг Генсвайн.

В интервью итальянскому еженедельнику «Oggi» Генсвайн, в частности сказал: «Бенедикт XVI чувствует себя как 93-летний человек: его тело хрупко, голос очень слаб, но рассудок его ясен. Каждый день он принимает участие в служении мессы, молится, принимает нескольких посетителей, читает, изучает, слушает музыку, занимается перепиской. Конечно, всё это проходит в очень спокойном ритме. Он все чаще нуждается в отдыхе, потому что у него все меньше сил. Но при этом он пребывает в хорошем настроении и спокоен».

После трехмесячного перерыва Папа Ратцингер возобновил прогулки по садам – когда погода это позволяет, он гуляет с помощью ходунков. Силы понтифика-эмерита были подорваны визитом в Германию, куда он летал в июне, чтобы проститься со своим умирающим братом Георгом. Помимо этого, во время поездки на родину Йозеф Ратцингер заболел герпесом.

Папа Франциск и почетный Папа встречаются довольно часто, рассказал Генсвайн. Последний раз это произошло в июне. Бенедикт XVI позвонил своему преемнику и сказал, что хотел бы повидаться с тяжело больным старшим братом. В день отлета Папа Бергольо позвонил в дверь резиденции Папы Ратцингера, чтобы пообщаться с ним и передать свое апостольское благословение его брату. Понтифик пришел один и без предварительной договоренности.

Недавно Франциск послал Бенедикту переплетенный в белую кожу экземпляр энциклики «Fratelli tutti» со своей подписью, а Немецкий Папа отправил Аргентинскому свою биографию на итальянском языке.

Архиепископ Генсвайн также поведал журналистам, что решение об уходе с Римской кафедры Бенедикт XVI принял в сентябре 2012 года. «Он рассказал мне о своем намерении под условием папской тайны, – свидетельствует секретарь Йозефа Ратцингера. – В то время об этом узнали очень немногие. Я был шокирован его решением: речь шла именно об уже принятом решении, а не о теме для обсуждения. С кардиналами своим решением уйти в отставку Бенедикт XVI поделился через пять месяцев – 11 февраля 2013 года.



Источник: Благовест-инфо / ZENIT