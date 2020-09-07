Бенедикт XVI стал самым пожилым Папой Римским в истории Церкви

В минувшую субботу, 5 сентября 2020 года, Папе на покое Бенедикту XVI исполнилось 93 года и 141 день. Таким образом, он стал самым пожилым Римским понтификом в истории.

Будущий Папа Римский Йозеф Алоиз Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в баварском населённом пункте Марктль и был третьим и самым младшим ребёнком в семье.

На Престоле Святого Петра Бенедикт XVI находился 34 108 дней — с 2005 по 2013 год. Он ушел в отставку в конце февраля 2013 года и стал первым Папой Римским, сделавшим это за последние семь веков. С тех пор он живет в бывшем монастыре Mater Ecclesiae («Матерь Церкви») в Ватиканских садах.

Папа-эмерит носит белую сутану, которая, согласно многовековой традиции, предназначена исключительно для Епископа Рима.