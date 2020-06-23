Бенедикт XVI совершил Мессу вместе со своим больным братом, священником Георгом Ратцингером

В праздник Пресвятого Сердца Иисуса 18 июня 93-летний Папа на покое Бенедикт XVI совершил Мессу вместе со своим 96-летним больным братом, священником Георгом Ратцингером, с которым вместе в один и тот же день 69 лет назад, 29 июня 1951 г., принял священный сан. Этот день в Католической Церкви считается днем особой молитвы о священниках. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные информационные агентства.

Визит Бенедикта XVI в Баварию имеет частный характер. Папа на покое впервые выехал из Ватикана после своего отречения от Престола Святого Петра в 2013 году.

20 июня Бенедикт XVI посетил семейную гробницу ​​в Пентлинге близ Регенсбурга. Он также побывал в своем бывшем доме, где он жил как «профессор Ратцингер» в 1970-1977 годах. В последний раз Бенедикт XVI посещал этот дом во время своей пастырской поездки в Баварию в 2006 году. Кроме того, Папа на покое посетил кладбище в Цигетсдорфе, где похоронены его родители и сестра. Отец Бенедикта — его полный тезка Йозеф Ратцингер — умер в 1959 году, его мать Мария — в 1963-м, а его старшая сестра, также Мария, которая никогда не была замужем и управляла его домом до самой смерти — в 1991 году.

В связи с неожиданным визитом Бенедикта XVI к его брату возникли предположения о возможном перемещении Папы на покое в Баварию. Его биограф Питер Зивальд в комментарии для Passauer Neue Presse заявил, что они безосновательны. «С одной стороны, Йозеф Ратцингер жил в Риме десятилетиями, и он стал его новым домом. С другой стороны, он находится там как “старший Папа”. Рим является центром Церкви, и он хочет быть там со своей молитвой, как он и обещал в день своей отставки от продолжения служения Петра».