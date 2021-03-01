Бенедикт XVI: «Нет двух Пап»

Интервью Папы на покое Бенедикта XVI газете Corriere della Sera: отставка была «трудным решением», но это было сделано «абсолютно осознанно, и я уверен, что поступил правильно». Сообщает Vatican News.

Отречение от понтификата, вступившея в силу восемь лет назад, было трудным решением, но это было сделано совершенно сознательно, и затем не было никаких сожалений. Об этом в очередной раз заявил Папа на покое Бенедикт XVI, опровергая «слегка фанатичных друзей», которые продолжают видеть теории заговора за его решением покинуть Апостольский Престол и не желают прислушаться к его же словам об уходе по возрастным причинам. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Йозеф Ратцингер заявил: «Это было трудным решением, но я принял его абсолютно осознанно, и я уверен, что поступил правильно. Некоторые из моих слегка фанатичных друзей всё ещё злятся, они не хотели принимать мой выбор. Я думаю о теориях заговора, которые появились после этого: некоторые говорили, что это случилось из-за скандала с Vatileaks, кто-то винил гей-лобби, а кто-то ссылался на случай консервативного богослова-лефевриста Ричарда Уильямсона. Они не хотят верить в осознанный выбор. Но моя совесть чиста».

Бенедикт XVI также прокомментировал предстоящий визит Папы Франциска в Ирак: «Полагаю, это – очень важная поездка. К сожалению, она выпадает в крайне сложный момент, что также делает её рискованной по соображениям безопасности и из-за COVID. Кроме того, ситуация в Ираке нестабильна. Я буду сопровождать Франциска своей молитвой».