Белорусские греко-католики были вынуждены отменить традиционный Крестный ход из-за отсутствия средств на оплату услуг милиции, медиков и коммунальщиков

Заявленный ранее 25-й Юбилейный Крестный ход греко-католиков Белоруссии по маршруту Витебск-Полоцк, который должен был проходить с 9 по 13 июля под девизом «Христос жив!», отменяется, поскольку верные не в состоянии оплатить услуги специальных служб. Об этом агентству Catholic.by сообщил канцлер Курии Апостольского визитатора для греко-католиков Беларуси священник Евгений Усошин.

«В ответ на направленный организаторами Крестного хода в Витебский облисполком запрос было получено разрешение на проведение паломничества. Однако одним из условий, выдвинутых властями, была оплата услуг специальных служб — милиции, медиков, коммунальщиков и так далее, как это предусмотрено недавно утвержденными правительством страны новыми правилами проведения массовых мероприятий. Поскольку община Греко-Католической Церкви в Беларуси не имеет средств на оплату услуг вышеназванных организаций, которые финансируются за счет налогов белорусских граждан, Крестный ход из Витебска в Полоцк 9 июля состоятся не может», — говорится в сообщении. Ту же информацию подтвердил по телефону и сам Апостольский визитатор для греко-католиков Беларуси протоархимандрит Сергий Гаек.

Действительно, 24 января 2019 года Совет министров Республики Беларусь принял постановление № 49 «Об утверждении положения о порядке оплаты услуг по обеспечению общественного порядка, которые оказывают органы внутренних дел, а также расходов, связанных с медицинским обслуживанием и уборкой территории после проведения на ней массовых мероприятий». Однако, когда Конференция католических епископов Беларуси обратилась в Совет министров с вопросом, относится ли данное постановление к проведению религиозных мероприятий — крестных ходов, паломничеств, прочих обрядов и церемоний с участием верующих, в ответе, подписанном 15 мая экс-министром внутренних дел Игорем Шуневичем, было сказано, что на религиозные мероприятия указанное постановление не распространяется.