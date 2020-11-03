Белоруссия и Ватикан продолжат работу над конкордатом

Республика Беларусь и Ватикан продолжают работу над конкордатом. Важность этого отметил журналистам отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Анте Йозич, который сегодня вручил верительные грамоты главе государства Александру Лукашенко.

«Эта работа над конкордатом (соглашением) началась давно, и она будет продолжаться», — подчеркнул монс. Анте Йозич.

Он также сказал, что открыт для продолжения сотрудничества на различных уровнях между Ватиканом и Белоруссией. «Моя работа и мое присутствие здесь будут способствовать прежде всего укреплению морально-духовных ценностей», — обратил внимание апостольский нунций.

«Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей», — отметил в свою очередь президент Белоруссии.

Анте Йозич владеет десятью языками. Он родом из города Триль (Республика Хорватия).

Дипломатическую службу в Ватикане он начал в 1999 году. Работал в апостольских нунциатурах в Индии, России, КНР. До приезда в Республику Беларусь возглавлял апостольскую нунциатуру в Кот-д`Ивуаре.