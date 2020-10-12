Беларусь: архиепископ Антонио Менини встретился с митрополитом Вениамином

Специальный посол Святейшего Престола архиепископ Антонио Менини встретился с патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином, передает REGNUM со ссылкой на Catholic.by.

На встрече присутствовали также заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Олейник и председатель отдела Белорусской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Николай Коржич.

Разговор состоялся в очень сердечной атмосфере взаимного дружелюбия, говорится в официальном сообщении Апостольской нунциатуры в РБ.

Архиепископ Менини передал митрополиту Вениамину поздравления Папы Франциска по случаю его назначения Патриаршим экзархом, передал памятную медаль седьмого года понтификата и искренние пожелания успеха в его пастырской миссии.

Экзарх искренне поблагодарил за поздравления и также передал сердечный привет Папе. Обе стороны согласились, что сегодня необходимо, чтобы Католическая Церковь и Православная Церковь в Белоруссии продолжали по-братски сотрудничать на всех уровнях ради блага страны и общества.

Фото: Church.by