Беатификация кардинала Вышинского и Розы Чацкой: свидетельства исцеленных

В преддверии беатификации кардинала Стефана Вышинского и Елизаветы Розы Чацкой в Польше состоялась презентация двух исцелений, произошедших по ходатайству этих подвижников и ставших основанием для причисления их к лику блаженных.

По заступничеству кардинала Вышинского была чудесным образом исцелена польская монахиня Нулла из Конгрегации сестер-учениц Креста. В 1988 году монахиня перенесла серьезную операцию по удалению опухоли щитовидной железы, однако недуг не остановился, но захватил также горло. Врачи заявили, что у нее осталось максимум три месяца жизни. Тогда сестры из ее общины решили прибегнуть к силе молитвы и в течение нескольких недель девять раз в день возносили молитвы об исцелении по заступничеству кардинала Вышинского. Вскоре сестра Нулла возвратилась в обитель, где живет по сей день и продолжает свою миссию. В 2018 году медицинская комиссия Конгрегации по прославлению святых после тщательной экспертизы признала, что выздоровление монахини необъяснимо с медицинской точки зрения, — речь идет о подлинном чуде, и именно оно стало решающим в продвижении процесса беатификации польского кардинала.

Вторая история, прозвучавшая на презентации, — это исцеление Каролины Гаврых по ходатайству Елизаветы Розы Чацкой. Чудо произошло в 2010 году, когда Каролине было 7 лет. Девочка упала с качелей и получила тяжелые травмы головы. Врачи заявили, что если она не умрет, то проведет остаток жизни в вегетативном состоянии. Однако участь девочки не оставила равнодушными монахинь из Конгрегации сестер-францисканок – служительниц Креста, которые начали возносить молитвы своей основательнице Елизавете Розе Чацкой. Уже через две недели девочка возвращается к жизни, два месяца спустя покидает больницу и полностью исцеляется. Сегодня Каролина посещает университет, занимается волонтерством и заботится о своих младших братьях. Официальное признание чуда произошло 27 октября 2020 года.

Источник: Vatican News