Байден отменил запрет финансирования абортов: реакция американских епископов

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

Епископы США, которые на днях выразили благодарность администрации Байдена за помощь малоимущим, 29 января были вынуждены выступить с критикой подписанного Джо Байденом указа (исполнительного распоряжения), авторизующего отправку фондов, профинансированных налогоплательщиками, организациям, которые продвигают аборты в развивающихся странах. Этот указ искажает суть «Политики Мехико» – восстановленного Трампом запрета на финансирование организаций, консультирующих по вопросам планирования семьи, если они включают в свои программы аборты. Трамп расширил этот запрет и на другие группы, продвигающие аборты.

Епископы США заявили, что указ Байдена «противоречит разуму, попирает человеческое достоинство, и он несовместим с католическим вероучением». На днях Байден назвал прогрессом легализацию абортов в США в 1973 году, на что епископы отреагировали словами: «Невообразимо, что одним из первых официальных актов президент Байден активно способствует уничтожению человеческих жизней в развивающихся странах».

В специальном заявлении, подписанном епископами Джозефом Науманном и Дэвидом Маллоем, соответственно председателями епископской Комиссии по защите жизни и Комитета по правосудию и международному миру, иерархи призывают Байдена «использовать свое положение во благо, отдавая приоритет наиболее уязвимым, в том числе еще не родившимся детям». Со своей стороны, Католическая Церковь в США готова сотрудничать с администрацией президента «для продвижения здоровья женщин во всем мире таким образом, чтобы это содействовало целостному человеческому развитию и защищало врожденные права человека и достоинство каждой человеческой жизни начиная с материнской утробы».