Башни Собора Парижской Богоматери откроют летом

Башни Собора Парижской Богоматери, пострадавшего после пожара 2019 года, будут открыты летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным французского информационного агентства, после открытия подъема на башни их смогут посещать около 400 тыс. человек в год. Цена билета за возможность подняться на высоту 69 м составит €16.

Возгорание в соборе произошло 15 апреля 2019 года в районе шпиля по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился отреставрировать собор в течение пяти лет. 7 декабря 2024 года состоялась церемония торжественного открытия собора после реставрации. При этом полное завершение восстановительных работ в соборе намечено на 2029-2030 годы. Общие затраты на восстановление главной церкви Парижа предварительно оцениваются в €850 млн. С момента открытия Нотр-Дам посетило уже более 1,6 млн человек.