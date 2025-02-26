Айя София временно потеряет крышу ради будущей прочности

Купол древнего храма в Стамбуле уйдет на реставрацию весной 2025 года, вокруг здания уже возведены гигантские леса. Специалисты анонсируют применение в ходе работ тех методик и материалов, которые использовались во времена Османской империи.

Константинопольский храм Святой Софии — ныне главная стамбульская мечеть Айя София, переставшая быть музеем в 2020 году, — подвергнется реставрации. Кровля этого объекта, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, будет демонтирована в рамках проекта, призванного сохранить историческую и структурную целостность здания. Проектом руководит Генеральное управление фондов при Министерстве культуры и туризма Турции.

Храм был возведен в 530-е годы, однако его купол после землетрясений несколько раз обваливался и отстраивался заново — в 558, 989 и частично в 1354 годах. Сообщения об ухудшающемся состоянии конструкции, о падающих фрагментах кровли и тому подобном появляются и в последние годы, особенно после утраты зданием музейного статуса и, соответственно, управленческой команды.

По словам реставраторов, работы на куполе будут сложными. Поскольку потолок Святой Софии украшен ценнейшими византийскими мозаиками (части которых прикрыты, чтобы не смущать чувства верующих мусульман), то вести реставрацию изнутри здания невозможно. Поэтому работы будут вестись «над куполом» в прямом смысле — со стороны крыши. Для этого необходимо разобрать свинцовую кровлю и удалить цементное связующее. Предварительные исследования показали, что в конструкции появились структурные нарушения, однако полная картина будет ясна только после разборки кровли.

Ожидается, что демонтаж и последующая реставрация начнутся в марте или апреле после утверждения проекта Научным комитетом по реставрации храма. На время проведения работ над зданием будет возведена временная защитная конструкция. При этом мечеть останется открытой для посещения: для прихожан — бесплатно, для туристов — платно, с запретными зонами и разграничением потоков.

Ахмет Гюлеч, член Научного комитета по реставрации храма, подчеркнул, что специалисты будут использовать материалы и методы, соответствующие эпохе Османской империи — периоду создания финального вида кровли. Диссонанс древних техник и сырья с теми, которые применялись при ремонтных работах конца XIX — XX века, — распространенная проблема для реставраторов по всему миру, так как более новые материалы реагируют на среду иначе, чем оригинальные, разрушая конструкцию.

Полностью обновление ансамбля храма обещают завершить в 2027 году.

Фото: Johnny Africa/Unsplash.com

Помимо купола, для Айя Софии уже разработаны планы реставрации северного и восточного фасадов, на которых также обнаружены повреждения. Покрывающая эти стены поздняя цементная штукатурка будет заменена традиционными османскими материалами. Таким образом, власти планомерно приводят здание к тому виду, который соответствует его триумфальному существованию в качестве главной мечети Османской империи. Показательно, что, пока оно «работало» в качестве музея византийского искусства, необходимых гигантских средств на его научную реставрацию у правительства не находилось. Комплексный проект реставрации здания был подготовлен лишь недавно — впервые в истории.

Полностью обновление ансамбля храма обещают завершить в 2027 году. Первый этап включал реставрацию султанских гробниц и школы в прихрамовом дворике. Второй этап начался в октябре 2023 года. В марте 2024-го было объявлено, что из-за аварийного состояния разобрана верхняя часть одного из угловых минаретов — Беязыт: его пересекла гигантская трещина. Декоративная балконная секция минарета и участок ниже, до конца трещины, были демонтированы в соответствии с решениями Научного совета и регио­нального совета по охране природы. Сейчас минарет пересобирают заново, укрепляя современными материалами. Три других минарета оказались более прочными — им лишь добавляют внешние опоры для повышения сейсмостойкости. Кстати, работам по защите здания от землетрясений в проекте уделяется особое внимание, учитывая трагедию 6 февраля 2024 года на западном побережье Турции, повлекшую множество жертв и разрушений исторических памятников.



Софья Багдасарова

Источник: The Art Newspaper Russia

(Верхнее фото: Mauro Lima)