Австралийские епископы встревожены ростом самоубийств при врачебном содействии

За один только год в штате Виктория было совершено столько же ассистированных суицидов, сколько, например, в американском штате Орегон за 17 лет. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

За последний год в австралийском штате Виктория 124 человека скончались в результате самоубийства при врачебном содействии, из них 67 – с января по июнь. Всего было выдано 231 разрешение. В 25 процентах случаев авторизация была получена менее чем через 11 дней после подачи заявки. Средний возраст пациентов, попросивших об этой услуге, — 70 лет. 78 процентов из них имели онкологическое заболевание, 15 процентов – нейродегенеративное и 7 – другие патологии, в частности, фиброз легких. За последний год также увеличилось на 7 процентов число врачей, которые проходят специальную подготовку для помощи в самоубийстве: теперь это содействие могут оказать 37 процентов врачей штата Виктория. Все эти данные представлены в последнем отчете местных властей. По мнению епископов Балларата, Мельбурна, Сандхерста и Сейла, эти цифры нельзя назвать достижением местного здравоохранения: скорее, это «печальная история об утрате надежды и отсутствии заботы о самых уязвимых». Прелаты отмечают, что в документе ничего не сказано о проблеме ментального здоровья, о том, сколько пациентов умерли в одиночестве и сколько из них не смогли получить паллиативный уход.

За один только год в штате Виктория было совершено столько же ассистированных суицидов, сколько, например, в американском штате Орегон за 17 лет. Особенно абсурдно это выглядит в эпоху пандемии коронавируса: «С одной стороны, — пишут иерархи, — наша страна многим жертвует для защиты людей от КОВИД-19, с другой же – этот отчет побуждает к облегчению доступа к ассистированному самоубийству».

Иерархи отмечают нехватку качественных паллиативных услуг, что не соответствует общему уровню благосостояния Австралии.

Поместная Церковь выражает также обеспокоенность планами властей, которые хотят внести поправки в закон о самоубийстве при врачебном содействии: если раньше врачам было запрещено беседовать с пациентами на эту тему, то теперь этот запрет может быть отменен, что приведет к риску необоснованного давления на пациентов.

Епископы штата Виктория обращаются со словами благодарности к тем, кто продолжает ухаживать за больными, не думая об ассистированном суициде. «Медики-католики не оставят своих больных, — пишут епископы, — они убеждены в их праве быть любимыми с начала и до конца их жизни».