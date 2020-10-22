Ароматы в Ветхом и Новом Заветах

«Пойти навстречу библейским благоуханиям – всё равно что отправиться на прогулку в тумане, потеряться вместе со своим читателем в сказочных блужданиях, следуя не хронологии времени, а просто идя на запах, эфемерный, грозящий вот-вот рассеяться, исчезнуть. Это значит пересекать следы, не зная, наши ли они ‹…›или кого-то другого, прошедшего там задолго до нас».

Так в начале своей последней книги «Ты помазал меня благоуханием радости» (Издательство Святого Павла, 2020), монахиня Анна Леку приглашает читателя войти в тот мир эссенций, бальзамов и душистых смол, который проходит через всё Священное Писание, поскольку «Библия – это благоуханная книга».

Монахиня доминиканского ордена, постоянно исследующая темы, связанные с «ранами» человека, имеет докторскую степень по практической философии (последняя диссертация рассматривает аспекты взаимопомощи заключённых в тюрьмах), а с 1997 года Леку работает врачом в тюрьме в Иль-де-Франс. В этой книге плодовитая писательница разбирает и углубляет Слово Божье в оригинальном прочтении. Меняя угол зрения, она напоминает, что верующие являются такими, какие они есть, потому что они обладают не только «благоуханием Христа», ароматом Жениха, но и запахом Креста, пропитанного Его собственной кровью.

Странствие писательницы – от поэтических и запоминающихся описаний из Книги Бытия до благоговейных и безмолвных приношений женщин у гробницы в пасхальное утро – проходит по двойному пути. Фактически, это исследование самой сущности аромата и поиск того, что он делает с нами в Слове Божьем. Или, вернее, попытка понять, почему Слово Божие пропитано благоуханием.

Запах сообщает нам о чьем-то присутствии ещё до того, как мы его видим. Шлейф этого запаха, отмечает Леку, сохраняется даже тогда, когда человек нас покидает. Его сила раскрывается во взаимодействии с другими чувствами. А для описания запахов «лучше всего подходят метафоры, поскольку они неуловимы и их нельзя передать словами».

Весьма интересны страницы книги, посвящённые Иисусу, окружённому благоуханиями ладана и смирны (подарка волхвов) при рождении и нардовым маслом женщины из Вифании перед смертью. Мы знаем, что Иисус принимает золото, ладан и смирну в Вифлееме, куда пришли поклониться Ему цари с Востока; знаем, что после Его смерти женщины готовят благовония для бальзамирования в пасхальное утро. Однако присутствие запахов в Евангелии не ограничивается лишь этими сценами: рассказывая о жизни Христа, каждый евангелист передаёт по крайней мере одну сцену с ароматами, «в чувственной атмосфере брачного пира, где Иисус принимает благоухающие бальзамы от женщин, которые приходят к Нему. Вся эта тема ароматов, масел и пахучих смол складывается в полотно, центром которого является Господь».

Но есть и обратная сторона медали, отмечает далее с. Анна Леку, манера письма которой напоминает объектив любопытного и поэтичного режиссёра, ищущего деталей для пояснения сложных моментов сцены. Благоухание Иисуса «не является чем-то очевидным». Потому что Сын Божий родился в хлеву, в месте отнюдь не приятных ароматов, а при распятии Он оказался лицом к лицу с запахами крови, смерти и разложения. «Среди зловония Креста благоухание Христа не столь очевидно. Тем не менее оно рождается именно там, где витают запахи, вызывающие отвращение. Однако уже с момента рождества Иисуса Его благоухание провозглашает победу над смертью». Речь идёт об «уникальном аромате Христа».

Через это оригинальное путешествие с. Анне Леку предлагает читателю вступить в отношения со Словом и с Богом, а чтобы сделать это, нужно самим стать духовным благоуханием. Ибо «у аромата нет другой цели, кроме как распространиться повсюду. Его невозможно сдержать. Подобно Воскресшему, душистый запах открывает закрытые двери и окна. Сладкий аромат Евангелия не должен оставаться закрытым в алебастровой бутылочке. Флакон расколот, тело Учителя разбито, и вот уже Его благоухание распространилось далеко за пределы известного мира».

Есть ещё одно важное свойство благоухания: оно изменяется «при контакте с теми, кто его получает, выявляя их истинную природу. Благоухание заставляет проявиться лучшему из того, что есть в каждом». И Дух Святой, источник благоухания, «чувствует, кем мы являемся на самом деле, причём раньше нас самих и без нашего ведома».

Сильвия Гусмано

Источник: Vatican News