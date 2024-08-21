Армянский Патриарх из Ливана: если у лидеров народов есть совесть, они найдут решение

Ливан переживает драматические времена, и его народ живет в напряжении из-за угрозы расширения войны, отметил в интервью агентству SIR Патриарх Киликии Армянской Рафаэль Бедрос XXI Минасян.

Предстоятель Армянской католической Церкви, резиденция которой находится в Бейруте, напомнил, что ситуация в Ливане остается крайне сложной. «Нет больше социальной, экономической, а теперь и внешней безопасности. Когда мы выходим из дома, мы не знаем, вернемся ли мы», — добавил он.

В последние годы Ливан переживает глубокий политический и экономический кризис. Два дня назад в стране произошло полное обесточивание. Израиль регулярно наносит удары по объектам «Хезболлы» на юге страны.

Патриарх сравнил события в Палестине с драмой, которую пережили армяне в начале ХХ века. «Все видели, что происходит, но никто ничего не сделал, и мы потеряли более полутора миллионов армянских христианских мучеников», — с грустью подчеркнул он.

Комментируя взаимные обвинения Израиля и ХАМАС в срыве переговоров в Катаре, Патриарх Киликийский отметил противоречие между заявлениями и фактами. «Все говорят, что готовы к перемирию, но при этом все хорошо вооружены. Мы смотрим и не можем понять, чему верить — словам, которые они говорят, или фактам, которые мы потом видим», — добавил иерарх.

«Сегодня война показывает только одно – помрачение человеческого разума и духа. Мы видим полную неспособность обсуждать, разговаривать с другим, чтобы найти путь, позволяющий примириться, добиться справедливости, уважения к личности. Следует помнить, что в то же время война направлена ​​и против Бога, ибо ни один человек не имеет права решать, жить другому человеку или быть убитым. Однако, похоже, делается все, чтобы разрушить эту божественную норму».

«Мой призыв очень прост: постарайтесь, чтобы каждый мог жить в мире, достойном человека. Это искренний глас, исходящий от лица всех народов. Люди не хотят войны. Именно поэтому мы просим глав государств найти решения, которые были бы хороши для всех сторон».

Армянский католический патриарх, проживающий в Ливане, убежден, что крик страждущего народа может достичь сердец сильных мира сего, тех, кто может решить судьбу всего региона. По словам Католикоса, лидерам стран было бы достаточно на мгновение постоять перед зеркалом и спросить себя: «Что я делаю? Чего я хочу от жизни?» И если бы у них еще была совесть, они бы обязательно нашли ответ.



По материалам Vatican News