Армянские католические епископы приглашены в Рим для избрания нового Патриарха

В сентябре в Риме пройдет Синод армянских епископов, в рамках которого планируется избрание Патриарха Армянской Католической Церкви Дома Киликийского, передает Vatican News.

Ранее, 22 июня, не удалось избрать патриарха, так как ни один из кандидатов не смог набрать две трети голосов, как это предусмотрено в церковном уставе Восточных Католических Церквей.

Отмечается, что новый патриарх заменит Патриарха Григора Бедроса XX, который скончался 25 мая 2021 года. С этой целью в Рим приглашены армянские католические епископы, служащие в епархиях различных городов мира, сообщил глава армянского католического Патриаршества Алеппо и управляющий Престолом Армянского Патриаршества Дома Киликийского архиепископ Петрос Мириатян.

Епископы соберутся в Левонской духовной семинарии в Риме 20 сентября. Сами выборы начнутся непосредственно 22 сентября и пройдут под председательством кардинала Леонардо Сандри.