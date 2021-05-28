Армяно-католическую Церковь Дома Киликийского временно возглавил архиепископ Бутрос Мараяти

Временным апостольским администратором Армяно-католической Церкви Дома Киликийского назначен архиепископ сирийского Алеппо Бутрос Мараяти. Глава этой католической церкви восточного обряда патриарх Григор Бедрос ХХ Габроян скончался 25 мая на 87-м году жизни.

Назначение архиепископа Мараяти, о котором было объявлено вечером 26 мая, было осуществлено в соответствии со статьей 127 Кодекса канонов Восточных Католических Церквей, которая гласит, что в период вакантности патриаршего престола администратором становится «старейший по хиротонии епископ среди членов Патриаршей курии, а в случае отсутствия таковой, среди членов постоянного синода».

Главная задача временного администратора – созвать собор Армяно-католической Церкви, на котором будет избран новый патриарх.

Бутрос Мараяти родился в Алеппо в 1948 году, в 1971 стал священником, а в 1990 – армяно-католическим епископом своего родного города.

На протяжении многолетнего вооруженного конфликта в Сирии, когда Алеппо стал ареной ожесточенных боев между правительственными войсками и повстанцами – в том числе джихадистами – архиепископ оставался вместе со своей общиной.

Источник: Благовест-инфо