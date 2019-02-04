Армяне-католики отпраздновали Трндез (Сретение Господне). Репортаж из церкви Святых мучеников в Гюмри

На протяжении почти целого века армяне-католики Гюмри не имели своей церкви, а все обряды совершали в храмах города, принадлежащих Армянской Апостолькой Церкви (ААЦ). Однако после открытия в 2015 году церкви Святых мучеников ординариат словно получил новое дыхание.

Церковь Святых Мучеников в Гюмри была полна народу: там отслужили торжественную Мессу в честь праздника Трндез (Сретение Господне). А после старший священник благословил свечу, от которой на заднем дворе храма был разожжен костер, символизирующий спасительный свет Христа.

Десятки юношей и девушек собрались, чтобы перепрыгнуть через него. Традиция празднования этого национального праздника у армян-католиков ничем не отличается от традиции, принятой среди последователей Апостольской Церкви. Только даты другие, ведь Трндез справляют на сороковой день после Рождества, а Рождество в Католической Церкви, как известно, отмечают 25 декабря.

«Мне нравится этот обряд, который своими корнями уходит в дохристианскую эпоху, поэтому каждый год прихожу отмечать Трдндез вместе с друзьями. Однако солгу, если скажу, что верю в силу огня», — улыбаясь, признается нам молодая девушка и добавляет: «Просто красивая традиция».

Как рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения старший священник церкви Святых Мучеников Тер Григор Мкртчян, молодое поколение из года в год все активнее вовлекается в церковную жизнь.

«Представьте, что молодежь сейчас очень активна. Примерно неделю назад у нас в храме была встреча с 200 юношами и девушками. А в июне прошлого года в честь Всемирного дня молодежи (католический съезд, имеющий праздничный характер и ориентированный на молодых людей со всего мира – ред.) здесь собрались порядка 350 человек из Сирии, Ливана, России, Грузии», — сообщил священник.

По его словам, во всех католических общинах Армении действует Союз молодежи.



Символ возрождения

Когда-то в северной столице Армении действовала приходская католическая церковь, однако с приходом к власти коммунистов она была переделана под жилое помещение. На протяжении семи десятилетий местные католики посещали церковь Святой Богородицы, или как ее еще называют «Семь ран», поскольку она оставалась единственной, действующей в городе. Именно здесь и проводили они свои ритуальные обряды: венчания, крестины, панихиды…

Добавим, что после установления советской власти из страны были сосланы все священнослужители Католической Церкви (наряду с другими, кстати).

Однако, как замечает Тер Григор, армянским католикам все же удалось сохранить свои традиции и обычаи.

«Наши традиции очень хорошо сохранились. В нашей семье, к примеру, все знали, что если рождается ребенок, то до 40 дней его необходимо крестить… Многие местные католики до сих пор посещают Апостольскую Церковь, но при этом они не скрывают свое вероисповедание», — говорит он.

По словам священника, это не возбраняется – главное, чтобы человек был близок к Богу.

Ординариат возобновил свое действие в 1992 году благодаря одному из священнослужителей Конгрегации Мхитаристов – архиепископу Нерсесу Тер-Нерсесяну, который стал первым главой епархии Армении, Грузии, России и Восточной Европы Армянской Католической Церкви.

Вскоре он начал думать о своих преемниках, и спустя несколько лет в Ереване была основана семинария.

Начиная с этого времени ординариат стремился построить свой Кафедральный собор. Первые шаги в этом направлении осуществил именно архиепископ Нерсес Тер-Нерсесян, а начатое им дело уже продолжил второй предстоятель – архиепископ Ншан Гаракееян.

Строительство собора началось в 2012 году и завершилось в 2015 — в 100-летнюю годовщину Геноцида армян. В честь этой даты по решению главы епархии архиепископа Рафаела Минасяна церковь получила название Святых Мучеников. А во дворе храма был установлен хачкар, увековечивающий память мучеников.

«Кафедральный собор решено было построить в Гюмри, так как большая часть католиков Армении сосредоточена именно на севере страны. И вот теперь у нас есть такая прекрасная церковь», — говорит наш собеседник.

Стоит добавить, что в ходе своего визита в Армению Папа Римский Франциск посетил собор Святых Мучеников, где помолился и озвучил свое Апостольское благословение.

«На протяжении 25 лет мы работали над развитием общин. Наша основная задача – иметь духовных наставников в каждой из них. Стараемся сами быть с паствой, чем ждать, чтобы она пришла к нам. Сейчас уже во всех общинах, кроме трех — Казанчи, Сарагюх, Овтун — имеются свои церкви. Где-то храмы были восстановлены, а где-то – заново построены», — говорит Тер Григор.

По данным одного из американских статистических агентств, в республике проживает около 150 тысяч армянских католиков, но, по словам Тер Григора, реальная цифра может быть больше. При этом, согласно ватиканскому статистическому ежегоднику Annuario Pontificio общая численность армян-католиков на 2016 год составила 736 тысяч человек.



Лилит Арутюнян

Источник: Sputnik Армения