Архиепископу Гуджеротти подарили необычную копию Будславской иконы

Специальному посланнику Папы Римского архиепископу Клаудио Гуджеротти, префекту Дикастерии по делам Восточных Церквей, который участвовал в фесте в Будславе, подарили необычную копию чудотворной иконы Матери Божьей Будславской, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Кatolik Life.

Будславский фест – ежегодное торжество в честь Будславской иконы Божией Матери, которая хранится в костёле Вознесения Пресвятой Девы Марии в городе Будслав Мядельского района Минской области Белоруссии.

Об этом подарке рассказал в социальных сетях реставратор-меценат Игорь Сурмачевский из Минска. Копию иконы выполнила его жена – художник, дизайнер, реставратор Татьяна Сурмачевская.

Семья Сурмачевских опубликовала фото торжественной передачи списка иконы Будславской Богородицы в присутствии белорусских епископов и Апостольского нунция в Республике Беларусь архиепископа Анте Йозича. Список выполнен темперой на полотне, которое обрамляет киот из массива красного дерева.

Особый элемент иконы – золотые короны, выполненные в традиционной белорусской технике плетения соломкой. Эту копию Будславской иконы архиепископ Клаудио Гуджеротти забрал в Ватикан.