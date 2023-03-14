Архиепископ Джастин Уэлби: Папа Франциск имеет необычайно глубокую человечность (+ ВИДЕО)

Глубина, которая присутствует во Франциске, — это благословение для всей Церкви, а не только для Римско-Католической, — подчеркнул архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Предстоятель Англиканской Церкви в поздравлении по случаю десятой годовщины избрания Папы Франциска на Престол Св. Петра упомянул об их первой встрече и выделил три основные черты понтифика.

«Я убедился в его чрезвычайно глубокой человечности, которая не идет на компромисс с истиной и придает каждому человеку бесконечную ценность. Многие люди об этом говорят — я говорю об этом — но он живет этим», — добавил архиепископ Кентерберийский.

Второй особенностью, на которую обратил внимание Джастин Уэлби, является широко известная открытость Папы в его подходе к вопросам морали, ибо он пытается посмотреть на эти проблемы с помощью «другой линзы», по-иному. «Возможно, это его иезуитский опыт», — написал англиканский иерарх, подчеркнув, что когда говоришь с Франциском о разных вопросах, на которые должна ответить Церковь, он заглядывает в человеческое сердце и находит такие пути любви, которые способны растопить самые окаменевшие части души и сердца.

Третьей чертой Папы Франциска он считает искреннюю простоту: «Эта простота, которая является подлинной».

«Эти три качества: его замечательная сила ума и характера, глубина его сердца и его простота позволяют ему необыкновенным образом достигать даже тех, кто вне Церкви, как это делал святой Иоанн Павел II. В нем есть глубина, которая является благословением для всей Церкви, а не только для Римско-Католической», — заключил англиканский иерарх.

По материалам Vatican News