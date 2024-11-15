Архиепископ Уэлби: англиканцы готовы признать главенство Папы Римского

Большинство епископов Англиканской Церкви признают главенство Епископа Рима, заявил нанкануне своего ухода в отставку архиепископ Кентерберийский в интервью французскому еженедельнику La Vie.

По словам Джастина Уэлби, папское первенство сегодня функционирует совсем иначе, чем до Реформации. Он поделился собственным опытом взаимодействия с Папой Франциском во время прошлогоднего визита в Южный Судан, где вместе с модератором Генеральной ассамблеи Шотландской церкви они сопровождали Святейшего Отца.

«Этот приказ был принят всеми без сожаления и оговорок. Но не было сомнений, что мы будем сотрудничать не на иерархической основе, а с ним как с первым среди равных и старейшим среди равных», — подчеркнул Уэлби, который на посту архиепископа Кентербери пока продолжает исполнять обязанности предстоятеля Англиканской общины во всем мире после публичного объявления о своей отставке (он пояснил, что точное время ухода с этого поста сообщит позже, так как сначала должен решить ряд рабочих вопросов).

Уэлби считает единство одним из величайших духовных вызовов для всего христианства. «Воля Христа состоит в том, чтобы христиане были едины. Единство не означает единомыслия: величайшая духовная задача — любить друг друга в нашем многообразии. Мы не можем верить, что наше собственное свидетельство — единственное, которое имеет значение, и рисковать расколом с другими», — пояснил духовный лидер Церкви Англии.

Дикастерия по содействию христианскому единству, орган Святейшего Престола, ответственный за экуменизм, в документе, опубликованном в июне 2024 года, представила предложения по новому пониманию папского служения. В реакции экуменического сообщества документ был оценен положительно как новый взгляд на отношения между Церквами.



По материалам Vatican News