Архиепископ Уэлби: англиканцы готовы признать главенство Папы Римского

Архиепископ Уэлби: англиканцы готовы признать главенство Папы Римского

Ноябрь 15, 2024

Большинство епископов Англиканской Церкви признают главенство Епископа Рима, заявил нанкануне своего ухода в отставку архиепископ Кентерберийский в интервью французскому еженедельнику La Vie.

По словам Джастина Уэлби, папское сегодня функционирует совсем иначе, чем до Реформации. Он поделился собственным опытом взаимодействия с Папой Франциском во время прошлогоднего визита в Южный Судан, где вместе с модератором Генеральной ассамблеи Шотландской церкви они сопровождали Святейшего Отца.

«Этот приказ был принят всеми без сожаления и оговорок. Но не было сомнений, что мы будем сотрудничать не на иерархической основе, а с ним как с первым среди равных и старейшим среди равных», — подчеркнул Уэлби, который на посту архиепископа Кентербери пока продолжает исполнять обязанности предстоятеля Англиканской общины во всем мире после публичного объявления о своей отставке (он пояснил, что точное время ухода с этого поста сообщит позже, так как сначала должен решить ряд рабочих вопросов).

Уэлби считает единство одним из величайших духовных вызовов для всего христианства. «Воля Христа состоит в том, чтобы христиане были едины. Единство не означает единомыслия: величайшая духовная задача — любить друг друга в нашем многообразии. Мы не можем верить, что наше собственное свидетельство — единственное, которое имеет значение, и рисковать расколом с другими», — пояснил духовный лидер Церкви Англии.

Дикастерия по содействию христианскому единству, орган Святейшего Престола, ответственный за , в документе, опубликованном в июне 2024 года, представила предложения по новому пониманию папского служения. В реакции экуменического сообщества документ был оценен положительно как новый взгляд на отношения между Церквами.


По материалам Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна